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    На Київщині жінка продавала наркотики у презервативах

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    Правоохоронці вилучили 6 презервативів, заповнених опієм - На Київщині жінка продавала наркотики у презервативах
    Правоохоронці вилучили 6 презервативів, заповнених опієм

    Зловмисниця затримана і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

    В місті Біла Церква поліція затримала 26-річну жінку, причетну до збуту наркотиків. Ацетильований опій зловмисниця фасувала у презервативи. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіція у Київській області.

    В рамках відкритого кілька місяців тому кримінального провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України поліція провела санкціонований обшук в будинку затриманої. Там правоохоронці вилучили 6 презервативів, заповнених рідиною темно-коричневого кольору, схожою на ацетильований опій. Речові докази направлені на експертизу.

    Зловмисниця затримана і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання відносно неї міри запобіжного заходу. Жінці загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Триває розслідування в рамках відкритого кримінального провадження.

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