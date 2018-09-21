На Київщині жінка продавала наркотики у презервативах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці вилучили 6 презервативів, заповнених опієм

Зловмисниця затримана і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

В місті Біла Церква поліція затримала 26-річну жінку, причетну до збуту наркотиків. Ацетильований опій зловмисниця фасувала у презервативи. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіція у Київській області.

В рамках відкритого кілька місяців тому кримінального провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України поліція провела санкціонований обшук в будинку затриманої. Там правоохоронці вилучили 6 презервативів, заповнених рідиною темно-коричневого кольору, схожою на ацетильований опій. Речові докази направлені на експертизу.

Зловмисниця затримана і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання відносно неї міри запобіжного заходу. Жінці загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування в рамках відкритого кримінального провадження.