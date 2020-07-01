У жителя Одещини конфіскували понад 9 тонн бурштину
Правоохоронці виявили у будинку підозрюваного 292 пакети з коштовним камінням
Суд дозволив конфіскувати у дохід держави 9,2 тонни незаконно добутого бурштину. Загальну вартість коштовного каменю оцінюють в 12,5 млн гривень.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Бурштин виявили під час слідчих дій у жителя Одеської області в рамках розслідування за статтею 198 КК України.
Тоді правоохоронці виявили у будинку підозрюваного 292 пакети з коштовним камінням.
Раніше прикордонники у Чорноморському морському порту затримали «нашпиговану» бурштином вантажівку. Попередня вартість товару складає близько 310 тисяч гривень. Транспортний засіб без причепу оцінений приблизно у 350 тисяч гривень та наразі вилучений до рішення суду.
16 червня у Рівненській області поліцейські вилучили 858 кілограмів бурштину вартістю в 1,2 мільйона доларів.