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    У жителя Одещини конфіскували понад 9 тонн бурштину

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    Бурштин конфіскували у дохід держави - У жителя Одещини конфіскували понад 9 тонн бурштину
    Бурштин конфіскували у дохід держави
    Фото: gp.gov.ua

    Правоохоронці виявили у будинку підозрюваного 292 пакети з коштовним камінням

    Суд дозволив конфіскувати у дохід держави 9,2 тонни незаконно добутого бурштину. Загальну вартість коштовного каменю оцінюють в 12,5 млн гривень.

    Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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    У жителя Одещини конфіскували понад 9 тонн бурштину
    У жителя Одещини конфіскували понад 9 тонн бурштину
    У жителя Одещини конфіскували понад 9 тонн бурштину

    Бурштин виявили під час слідчих дій у жителя Одеської області в рамках розслідування за статтею 198 КК України.

    Тоді правоохоронці виявили у будинку підозрюваного 292 пакети з коштовним камінням.

    Раніше прикордонники у Чорноморському морському порту затримали «нашпиговану» бурштином вантажівку. Попередня вартість товару складає близько 310 тисяч гривень. Транспортний засіб без причепу оцінений приблизно у 350 тисяч гривень та наразі вилучений до рішення суду.

    16 червня у Рівненській області поліцейські вилучили 858 кілограмів бурштину вартістю в 1,2 мільйона доларів.

    суд Офіс Генерального прокурора бурштин Одещина розслідування
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