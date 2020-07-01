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    Політика

    Пальчевський, в клініці якого здавав аналізи Зеленський, створив свою партію

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    Андрій Пальчевський, в клініці якого здавав аналізи Зеленський, створив свою партію - Пальчевський, в клініці якого здавав аналізи Зеленський, створив свою партію
    Андрій Пальчевський, в клініці якого здавав аналізи Зеленський, створив свою партію

    Клініка, яка належить Андрію Пальчевському, оскандалилась рік тому під час виборів президента

    Власник медичного центру та мережі лабораторій Eurolab Андрій Пальчевський, в клініці якого здавав аналізи кандидат в президенти Володимир Зеленський, заявив про створення власної партії.

    Відповідне відеозвернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Тільки що зареєстрували політсилу. Називається «Перемога Пальчевського«. Сенс її простий і зрозумілий. Ми чекали 30 років. Ми довірили новому керівництву приблизно рік тому можливість повернути справи в країні. І розчарування досягло межі. Крім бажання, треба знаходити людей, які не тільки хочуть, а й можуть. Але цього не сталося», – розповів Пальчевський.

    За його словами, принципами існування руху будуть «об'єднання навколо центру, а не поділ на схід, захід, північ, південь« і боротьба з бідністю, для якої Пальчевський пропонує запросити «людей, які можуть».

    Кого конкретно він має на увазі і як саме збирається об'єднувати Україну навколо центру у відеозверненні Пальчевського не уточнюється.

    Нагадаємо, у квітні Служба безпеки України провела обшуки в одній з медичних лабораторій бізнесмена Андрія Пальчевського через приховування фактів зараження Covid-19.

    20 березня стало відомо, що прокуратура перевірить приватну клініку, яка приховала хворого на коронавірус у Києві.

    Клініка Eurolab відома тим, що під час виборчої кампанії у ній здавав аналізи кандидат у президенти Володимир Зеленський. 

    Варто зазначити, що клініку Eurolab контролюють росіяни.

    Володимир Зеленський аналізи час
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