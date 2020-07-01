Пальчевський, в клініці якого здавав аналізи Зеленський, створив свою партію



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Андрій Пальчевський, в клініці якого здавав аналізи Зеленський, створив свою партію

Клініка, яка належить Андрію Пальчевському, оскандалилась рік тому під час виборів президента

Власник медичного центру та мережі лабораторій Eurolab Андрій Пальчевський, в клініці якого здавав аналізи кандидат в президенти Володимир Зеленський, заявив про створення власної партії.

Відповідне відеозвернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Тільки що зареєстрували політсилу. Називається «Перемога Пальчевського«. Сенс її простий і зрозумілий. Ми чекали 30 років. Ми довірили новому керівництву приблизно рік тому можливість повернути справи в країні. І розчарування досягло межі. Крім бажання, треба знаходити людей, які не тільки хочуть, а й можуть. Але цього не сталося», – розповів Пальчевський.

За його словами, принципами існування руху будуть «об'єднання навколо центру, а не поділ на схід, захід, північ, південь« і боротьба з бідністю, для якої Пальчевський пропонує запросити «людей, які можуть».

Кого конкретно він має на увазі і як саме збирається об'єднувати Україну навколо центру у відеозверненні Пальчевського не уточнюється.

20 березня стало відомо, що прокуратура перевірить приватну клініку, яка приховала хворого на коронавірус у Києві.

Клініка Eurolab відома тим, що під час виборчої кампанії у ній здавав аналізи кандидат у президенти Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що клініку Eurolab контролюють росіяни.