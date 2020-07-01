У Латвії ув’язнили українця, який намагався дати хабар прикордонникам



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Українець спробував дати прикордонникам хабар 50 євро

За хабарництво суд ув’язнив українця на два місяці

У Латвії до 2 місяців позбавлення волі засудили українця, який намагався дати хабаря прикордонникам і потрапити в Євросоюз.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі Латвії.

28 червня на пункті пропуску Сілене, що на кордоні Білорусі та Латвії, латвійські прикордонники не впустили в країну українця 1969 року народження через закриті кордони ЄС.

Свої дії вони пояснили тим, що зовнішні кордони ЄС залишаються закритими.

Після цього українець спробував дати прикордонникам хабар, простягнувши їм страховий поліс із вкладеною в нього банкнотою у 50 євро.

Чоловіка затримали за фактом хабарництва кримінальне провадження. Суд ув’язнив його на 2 місяці.

Латвійське законодавство передбачає за хабарництво до 5 років в’язниці, виправні роботи або штрафи.

До слова, Європейський союз продовжив заборону на несуттєві поїздки українців, проте є винятки. Рада ЄС визначила категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити до Європи.

Зазначимо, напередодні ЄС опублікував список з 14 країн, громадяни яких можуть відвідувати країни Євросоюзу без обмежень з 1 липня.

Також 1 липня п’ять країн відкрили свої кордони для українських туристів.