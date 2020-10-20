Вони – бовдури! Військовий епідеміолог звернувся до громадян, які висовують носа з-під маски



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Антисептики, чисті руки, дистанція і захисні маски – це прості речі, які працюють, - зазначив Кравченко

«Знаєте, що найстрашніше? Людина помирає в свідомості»

Голова Національної медичної палати, військовий епідеміолог Сергій Кравченко розкритикував українців, які не прислуховуються до ключових карантинних правил – носіння масок, використання антисептиків та дотримання соціальної дистанції.

В інтерв'ю «Главкому» лікар зазначив, що українці, які не вірять в коронавірус, просто досі ще не бачили страждання тих, хто загинув від Сovid-19.

«Вони – бовдури. Вони не бачили, як помирають пацієнти з коронавірусом. Цей кошмар переслідував би їх до кінця життя. Група коронавірусів має 50 видів. З них сім видів – патогенні, чотири – викликають застуду і кишкові розлади. Три – особливо важкі і небезпечні інфекції. Легені під їх впливом втрачають еластичність і не виконують свою функцію. М'які тканини западають настільки, що між ребрами можна всунути палець», – пояснив Кравченко.

Крім того, лікар зазначив, що інфекція значно впливає на організм хворого, і часто люди просто психічно не витримують і відмовляються від боротьби за життя.

«Сам коронавірус має чотири стадії: легку, середньої тяжкості, важку і критичну, при якій у пацієнта падає сатурація. На середній основне завдання – наситити легені киснем. При критичній – підключають апарат ЕКМА. Це щось на зразок штучної легені. Доба перебування під таким апаратом коштує три тисячі євро на добу. Але все одно це квиток в один кінець. Знаєте, що найстрашніше? Людина помирає в свідомості. Вона задихається, залишаючись у свідомості. При коронавірусі, гострому респіраторному захворюванні виникають психічні розлади. Смерть настільки важка, що люди не витримують. Хтось йде на самогубство. А хтось в лікарні вночі знімає кисневу маску, щоб швидше вмерти. Тому антисептики, чисті руки, дистанція і захисні маски – це прості речі, які працюють», – наголосив лікар.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей.

Також, слід зазначити, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.