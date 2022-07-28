На Закарпатті судитимуть чоловіка, який підтрмував окупантів у соцмережі

Чоловіку загрожує до 15 років

У Закарпатській області поліцейські скерували до суду провадження щодо колабораційної діяльності жителя одного з сіл Берегівського району. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Чоловік поширював на своїй сторінці у соціальній мережі дописи, в яких підтримував вчинення Росією воєнних злочинів проти України.

Дізнавачі поліції кваліфікували такі дії фігуранта за ч.1 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

«Зловмиснику було повідомлено про підозру та вже проведено всі необхідні слідчі дії, і в результаті обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скеровано для судового розгляду», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваному загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, раніше у Києві затримано голову політичної партії, який вимагав $2,5 млн за посаду нардепа.