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    Новини

    Вимагав $2,5 млн за посаду нардепа: у Києві затримано голову політичної партії

    Посадовців викрили під час отримання цього &laquo;авансу&raquo; - Вимагав $2,5 млн за посаду нардепа: у Києві затримано голову політичної партії
    Посадовців викрили під час отримання цього «авансу»
    фото: пресслужба Київської міської прокуратури

    Підприємцю обіцяли призначення на посаду радника голови правління ПрАТ «Київводоканал»

    У Києві правоохоронці викрили та затримали голову однієї з політичних партій та керівника її територіального осередку при спробі шахрайського заволодіння грошовими коштами підприємця за його призначення на керівну посаду районного осередку та подальшу підтримку в політичній кар’єрі. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

    «За даними слідства, голова політпартії, діючи у змові з очільником територіального осередку цієї ж партії, вимагали у підприємця передати їм 2,5 млн доларів США за включення його до «прохідної» частини списку політичної партії на виборах до ВРУ для отримання таким чином мандата народного депутата», – йдеться у повідомленні.

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    Вимагав $2,5 млн за посаду нардепа: у Києві затримано голову політичної партії
    Вимагав $2,5 млн за посаду нардепа: у Києві затримано голову політичної партії
    Вимагав $2,5 млн за посаду нардепа: у Києві затримано голову політичної партії
    Вимагав $2,5 млн за посаду нардепа: у Києві затримано голову політичної партії
    Вимагав $2,5 млн за посаду нардепа: у Києві затримано голову політичної партії
    Вимагав $2,5 млн за посаду нардепа: у Києві затримано голову політичної партії
    Вимагав $2,5 млн за посаду нардепа: у Києві затримано голову політичної партії

    За ці кошти підприємцю обіцяли призначення на посаду радника голови правління ПрАТ «Київводоканал». Ця посада мала б стати для підприємця «успішним» стартом його політичної кар’єри.

    Кошти повинні були передаватись спільникам згідно графіку, який склав голова партії. Сума першого траншу становила $50 тис. Посадовців викрили під час отримання цього «авансу». За місцем роботи затриманих проведено обшуки.

    Як повідомляє «Українська правда», йдеться про політичну партію «Наш край».

    Нагадаємо, колишнього заступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі. Експосадовця та його помічника співробітники СБУ затримали у серпні 2019 року під час одержання частини коштів – $480 тисяч.

    Теги: росія окупанти СБУ хабар війна Київводоканал Україна окупація #stoprussia
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    Вимагав $2,5 млн за посаду нардепа: у Києві затримано голову політичної партії