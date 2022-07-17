Руйнує все навколо. Окупанти гатять по Миколаєву нетиповою зброєю

Рашисти використовують по Миколаєву нетипову зброю. Саме тому обстріл приносить місту сильні руйнування. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

«Те саме, що відбувається, наприклад, з обстрілами Миколаєва. Вони використовують нетипову зброю – зенітно-ракетні системи С-300, щоб споряджаючи їх нетиповим розривним снарядом, який має додаткову дію, яка максимально руйнує все, що навколо місця влучання. Саме тому обстріляний Миколаїв, декілька мікрорайонів мають дуже великі руйнування», – розповіла вона.

Зазначимо, що зенітно-ракетні системи С-300 призначені для знищення аеродинамічних та балістичних засобів повітряного нападу. Вони можуть обстрілювати шість цілей одночасно з наведенням до двох ракет кожного цільового каналу.

Нагадаємо, 17 липня зранку, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Ракети влучили у підприємства. Під час повітряної тривоги у місті пролунали більш ніж 10 потужних вибухів.

Пізніше стало відомо, що рятувальники ліквідували у Миколаєві усі осередки загорянь, які виникли внаслідок ракетного удару.



