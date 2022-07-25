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    Новини

    Збирав дані про військових: СБУ затримала агента спецслужб РФ

    Для конспірації агент використовував різні номери мобільного зв'язку та вів листування виключно у месенджерах - Збирав дані про військових: СБУ затримала агента спецслужб РФ
    Для конспірації агент використовував різні номери мобільного зв'язку та вів листування виключно у месенджерах
    фото: СБУ

    Зловмиснику оголошено підозру

    Співробітники Служби безпеки України викрили мешканця столиці, який допомагав окупантам збирати інформацію про українських військових та тероборону. Про це повідомляє пресцентр відомства.

    «Російським інформатором виявився 41-річний мешканець столиці. Він отримував завдання від громадянки Росії, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях України як військова кореспондентка одного з федеральних телеканалів («Первый канал»)», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що з квітня 2022 року зловмисник регулярно передавав громадянці РФ інформацію для розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ. Для конспірації агент використовував різні номери мобільного зв'язку та вів листування виключно у месенджерах. А щоб ідентифікувати один одного у мережі, «абоненти» застосовували умовні слова-паролі.

    Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які містять докази його протиправної діяльності. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.

    Розслідування триває.

    Заходи із викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

    Раніше повідомлялося, що Служба безпеки посилила контррозвідувальні заходи на південному фронті. В результаті масштабної слідчо-оперативної роботи встановлено особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного окупантами «главного управлєнія МВД Херсонской області».

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Збирав дані про військових: СБУ затримала агента спецслужб РФ