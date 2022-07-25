Збирав дані про військових: СБУ затримала агента спецслужб РФ
Зловмиснику оголошено підозру
Співробітники Служби безпеки України викрили мешканця столиці, який допомагав окупантам збирати інформацію про українських військових та тероборону. Про це повідомляє пресцентр відомства.
«Російським інформатором виявився 41-річний мешканець столиці. Він отримував завдання від громадянки Росії, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях України як військова кореспондентка одного з федеральних телеканалів («Первый канал»)», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з квітня 2022 року зловмисник регулярно передавав громадянці РФ інформацію для розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ. Для конспірації агент використовував різні номери мобільного зв'язку та вів листування виключно у месенджерах. А щоб ідентифікувати один одного у мережі, «абоненти» застосовували умовні слова-паролі.
Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які містять докази його протиправної діяльності. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.
Розслідування триває.
Заходи із викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки посилила контррозвідувальні заходи на південному фронті. В результаті масштабної слідчо-оперативної роботи встановлено особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного окупантами «главного управлєнія МВД Херсонской області».