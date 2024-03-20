Злочинна група на замовлення палила будинки по всій Україні (відео, фото)

Фігуранти організовували виїзд на місце події у будь-яку точку країни і закидали помешкання людей пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру

Правоохоронці ліквідували організовану злочинну групу, яка на замовлення спалювала житло громадян по всій Україні. Коштувала відповідна «послуга» від 500 до 3000 доларів. Про це повідомляє Національна поліція України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Організаторами злочинної групи виявилися 20-річний та 26-річний мешканці Київської й Чернігівської областей. Для виконання «брудної» роботи вони залучили девʼятьох жителів Київщини та Житомирщини віком від 17 до 34 років, самі ж приймали замовлення на підпали та розподіляли між членами ОЗГ гроші, отримані за їх скоєння.

Як фігуранти виконували «замовлення»

За інформацією у пресслужбі Нацполіції, фігуранти організовували виїзд на місце події у будь-яку точку країни та закидали будинки й квартири пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом зняті відеозаписи вони надсилали замовникам, аби підтвердити виконання. За послугу просили від 500 до 3000 доларів.

Таким чином підозрювані встигли завдати шкоди чотирьом квартирам та пʼятьом будинкам в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Слідчі Нацполіції провели 24 обшуки за місцями проживання учасників групи і зібрали беззаперечні докази причетності до серійних підпалів всіх одинадцятьох учасників злочинної групи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, правоохоронцям вдалося вилучити:

боєприпаси;

понад 10 тисяч доларів у різній валюті;

мобільні телефони, на які приймались замовлення та фільмувались злочини;

банківські картки, на які перераховувались кошти за скоєне.

Слідчі Нацполіції провели 24 обшуки за місцями проживання учасників групи і зібрали беззаперечні докази причетності до серійних підпалів всіх одинадцятьох учасників злочинної групи фото Департамент комунікації Національної поліції України

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора всім учасникам злочинної групи, включаючи організаторів, повідомлено про підозру за умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

«Підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді цілодобових домашніх арештів. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі», — додають у пресслужбі.

Підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді цілодобових домашніх арештів. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі фото Департамент комунікації Національної поліції України

Нещодавно також повідомлялося про те, що правоохоронці знешкодили агентурну мережу ФСБ «під прикриттям» УПЦ МП.

Зокрема, її учасники вихваляли російську агресію та розпалювали міжрелігійну ворожнечу. «Служба безпеки нейтралізувала у Києві злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ. Зловмисники масово продукували та «розганяли» прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні», – пишуть у відомстві.

Так, правоохоронці викрили понад 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано. Серед них – один з очільників столичного храму УПЦ МП, який входив до агентурного апарату російської спецслужби. «Наразі це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також – постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ РФ, які одразу підхоплювали «потрібний» контент», – йдеться в повідомленні.