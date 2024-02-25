У Польщі вчетверте за місяць розсипано українське зерно
Усю українську сільгосппродукцію везуть у пломбованих вагонах і прямує транзитом в інші країни
У Польщі в четвертий раз за місяць розсипали зерно, що йшло транзитом по залізниці. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
«Зерно йшло транзитом до порту Гданськ, а потім до інших країн. Четвертий випадок вандалізму на залізничних вокзалах Польщі. Четвертий випадок безкарності та безвідповідальності. Як довго уряд і польська поліція дозволять продовжувати цей вандалізм?», – наголосив Кубраков.
Він зауважив, що всю українську сільгосппродукцію везуть у пломбованих вагонах і прямує транзитом в інші країни.
«Ми суворо дотримуємося закону. А ви?», – підкреслив міністр.
Кубраков повідомив, що в наслідок цього вандалізму було знищено 160 тонн українського зерна.
Раніше на польській залізничній станції невідомими особами були пошкодженні три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга (Німеччина).
Нагадаємо, вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП «Медика-Шегині». Вони перекрили залізницю. Крім того, розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.
Також повідомлялося, що фермери в Польщі наступного вівторка, 27 лютого, планують розпочати страйк у Варшаві під гаслом «Зоряний марш на столицю»
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