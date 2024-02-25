Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі вчетверте за місяць розсипано українське зерно

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Польщі вчетверте за місяць розсипано українське зерно
Знищено понад 150 тонн зерна
Фото: twitter.com/olkubrakov

Усю українську сільгосппродукцію везуть у пломбованих вагонах і прямує транзитом в інші країни

У Польщі в четвертий раз за місяць розсипали зерно, що йшло транзитом по залізниці. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Зерно йшло транзитом до порту Гданськ, а потім до інших країн. Четвертий випадок вандалізму на залізничних вокзалах Польщі. Четвертий випадок безкарності та безвідповідальності. Як довго уряд і польська поліція дозволять продовжувати цей вандалізм?», – наголосив Кубраков.

У Польщі вчетверте за місяць розсипано українське зерно фото 1

Він зауважив, що всю українську сільгосппродукцію везуть у пломбованих вагонах і прямує транзитом в інші країни.

У Польщі вчетверте за місяць розсипано українське зерно фото 2

«Ми суворо дотримуємося закону. А ви?», – підкреслив міністр.

У Польщі вчетверте за місяць розсипано українське зерно фото 3

Кубраков повідомив, що в наслідок цього вандалізму було знищено 160 тонн українського зерна.

Раніше на польській залізничній станції невідомими особами були пошкодженні три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга (Німеччина). 

Нагадаємо, вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП «Медика-Шегині». Вони перекрили залізницю. Крім того, розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

Також повідомлялося, що фермери в Польщі наступного вівторка, 27 лютого, планують розпочати страйк у Варшаві під гаслом «Зоряний марш на столицю»

Читайте також: 

Теги: Німеччина міністр вандалізм Гданськ зерно поліція страйк кордон Порту Олександр Кубраков Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Невідомі відкрили три українські зерновози з ріпаком на залізничній станції Дорогуськ у Польщі
У Польщі невідомі відкрили українські зерновози і зсипали ріпак на колії
23 лютого, 12:07
Для українців зерно є святим, але в європейських країнах під час акцій його часто висипають на вулицях
Зерно, висипане на кордоні. Нардеп пояснив, чому українцям не треба так гостро реагувати
21 лютого, 15:25
Польські фермери вийшли на протест банером: «Путін, наведи порядок з Україною і Брюсселем...»
Зерно, висипане на землю. Нардеп Княжицький пояснює, чому не варто хапатися за серце Тема тижня
20 лютого, 20:20

Соціум

У Польщі вчетверте за місяць розсипано українське зерно
У Польщі вчетверте за місяць розсипано українське зерно
«Зеленський – молодець, а Путіну – кінець»: у Брюсселі пройшла масова акція проти війни в Україні
«Зеленський – молодець, а Путіну – кінець»: у Брюсселі пройшла масова акція проти війни в Україні
Росія розповсюджує у соцмережах списки полонених, яких Україна нібито не хоче забирати
Росія розповсюджує у соцмережах списки полонених, яких Україна нібито не хоче забирати
У Польщі відновилася блокада одного з пунктів пропуску: скільки вантажівок у черзі
У Польщі відновилася блокада одного з пунктів пропуску: скільки вантажівок у черзі
У Росії була гучна ніч: окупанти поскаржилися на атаку дронів
У Росії була гучна ніч: окупанти поскаржилися на атаку дронів
США із союзниками завдали нових ударів по обʼєктах хуситів у Ємені
США із союзниками завдали нових ударів по обʼєктах хуситів у Ємені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Прем'єр-міністерка Італії зробила подарунок улюбленому українському гурту
29K
Четверо бійців 65-ї бригади розбили два відділення окупантів
27K
Розстріл українських полонених в Авдіївці. Лубінець розкрив подробиці
17K
Прикордонники показали, як взяли перших полонених 24 лютого 2022 року
15K
ISW розкрив, на кого російські генерали хочуть спихнути провину за воєнні злочини
14K
Українці зіштовхуються з невизначеним майбутнім по всій Європі: результати опитування

Новини

Атака «Шахедів», перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 25 лютого
Сьогодні, 05:20
День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Що відзначаємо 25 лютого
Сьогодні, 00:15
З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні 160 разів – Тімченко
Вчора, 17:52
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
Вчора, 16:12
У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя
Вчора, 15:18

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua