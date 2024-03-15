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Держнагороди на десятки мільйонів гривень. Що замовило відомство президента

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Держнагороди на десятки мільйонів гривень. Що замовило відомство президента
У 2023 році звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» одержала 141 особа, з них 101 – посмертно
фото з сайту президента

Всього буде витрачено 145 млн грн на виготовлення державних нагород

Державне управління справами 14 березня уклало прямі договори з Банкнотно-монетним двором Нацбанку на виготовлення 62390 штук державних нагород. Їхня загальна вартість склала 145,63 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на дані ProZorro.

Найбільше закуплено відзнак президента «За оборону України» (військові) – 34,4 тис. штук. Ціна однієї склала 759,48 грн.

Також замовлено:

  • 20 тис. штук знаку ордена «За мужність» III ступеня (2,7 тис. грн за штуку);
  • 5 тис. медалей «За військову службу Україні» (3,9 тис. грн за штуку);
  • 1 тис. нагрудного знаку до почесного звання «Мати-героїня» (2,7 тис. грн за штуку);
  • 500 орденів Данила Галицького (з мечами) (6,8 тис. грн за штуку); 
  • 300 медалей «За врятоване життя» (2,9 тис. грн за штуку);
  • 300 комплектів ордена «За заслуги» III ступеня (6,7 тис. грн за комплект);
  • 200 комплектів ордена «Золота зірка» звання Герой України (159,4 тис. грн за комплект);
  • 100 орденів Данила Галицького (з мечами) (5,8 тис. грн за штуку); 
  • 50 нагрудних знаків до почесного звання «Заслужений вчитель» (2,8 тис. грн за штуку);
  • 20 комплектів ордена Держава звання Герой України (142,3 тис. грн за комплект).
Держнагороди на десятки мільйонів гривень. Що замовило відомство президента фото 1
Держнагороди на десятки мільйонів гривень. Що замовило відомство президента фото 2
дані ProZorro

Крім цього, Держуправління справами витратить 6,5 млн грн на виготовлення бланків документів, що посвідчують нагородження державними нагородами України.

Частину нагород, зокрема, відзнак президента «За оборону України», Банкнотно-монетний двір Нацбанку має поставити до кінця квітня 2024 року. Решту – до кінця жовтня.

Як повідомляв Главком, у 2021 році, перед повномасштабним вторгненням, Державне управління справами (відповідає за утримання та фінансування Офісу президента) витратило на виготовлення державних нагород трохи більше 23 млн грн, у 2022-му – 160,7 млн грн, у 2023 році – 160,8 млн грн. Зокрема, торік Державне управління справами замовило у Банкнотно-монетного двору Нацбанку 84,5 тис. державних нагород.

Як з’ясував «Главком», у 2023 році звання  Герой України з врученням ордена «Золота зірка» одержала 141 особа, з них 101 – посмертно. Торік звання  Герой України з врученням ордена Держави також удостоївся нардеп і лідер кримськотатарського народу і правозахисник Мустафа Джемілєв. Він був єдиний із цивільних, кого Зеленський відзначив Героєм за останні два роки.

Власне, орденом «Золота зірка» президент нагороджує осіб за геройські вчинки. Саму відзнаку роблять із золота, вона має форму п’ятикутної зірки, накладеної на вінок із дубового листя. Промені зірки поліровані.

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Теги: бюджет війна гроші ДУС Герой України Володимир Зеленський ProZorro президент державні нагороди

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