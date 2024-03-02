У Києві поліцейські врятували двох малюків, які розгулювали вулицею у спідньому

Мати пішла у справах, а дітей залишила на співмешканця

4-річного хлопчика та його 2-річну сестричку ювенальні поліцейські доправили до лікарні для обстеження

У Києві перехожі виявили на вулиці 4-річного хлопчика та його 2-річну сестричку. Діти були у самій білизні та без нагляду дорослих бігали між будинками. Про це повідомляє поліція Києва.

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«До Святошинського управління поліції 2 березня надійшло повідомлення про двох маленьких дітей, які в спідній білизні і без нагляду дорослих перебували на вулиці. Патрульні поліцейські негайно прибули на місце події та відвезли малечу до ювенальних інспекторів, де їх напоїли гарячим чаєм та вдягнули у теплі речі», – ідеться у повідомленні поліції.

Потім 4-річного хлопчика та його 2-річну сестричку ювенальні поліцейські доправили до лікарні для обстеження, а про подію повідомили у районну службу у справах дітей.

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Правоохоронці встановили особу матері малолітніх – нею виявилась киянка 1994 року народження. Під час спілкування із поліцейськими жінка розповіла, що пішла у справах, а дітей залишила на співмешканця.

Поліціянти склали на порушницю протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – це невиконання батьківських обов’язків. Відомо, що жінка раніше вже притягувалась до відповідальності за вказаною статтею.

Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції, триває перевірка. За вчинення правопорушення жінці загрожує штраф, подальшу долю дітей вирішуватимуть соціальні служби.

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