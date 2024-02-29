Верховний суд США розгляне справу щодо президентського імунітету Трампа

Адвокати намагаються переконати суд у тому, що Трамп мав абсолютний президентський імунітет від кримінального переслідування

Верховний суд США розгляне питання про те, чи можна притягнути експрезидента США Дональда Трампа до кримінальної відповідальності за спроби скасувати результати виборів 2020 року. Про це повідомляє The Hill.

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«Рішення суддів наразі призупиняє кримінальне провадження проти Трампа, пов’язане з подіями 6 січня (2021 року – ред.), однак воно також стає переможним для спецпрокурора Джека Сміта, оскільки сторона обвинувачення тепер зможе довести справу до засідання судового журі перед голосуваннями на президентських виборах», – пише видання.

Перед цим Трамп закликав суддів пригальмувати процес, допоки він не вичерпає можливості оскарження в судах нижчої інстанції. У такому разі судові розгляди тривали б тижнями, якщо не місяцями. Це допомогло б йому виграти час для обрання президентом, аби потім мати змогу помилувати самого себе. Тепер Трамп знову змушений повернутися до судових процесів замість зосередитися на президентській кампанії.

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Як відомо, адвокати намагаються переконати суд у тому, що Трамп мав абсолютний президентський імунітет від кримінального переслідування під час подій 6 січня 2021 року, коли натовп його прихильників розгромив будівлю Конгресу.

Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп подав апеляцію на рішення судді накласти на нього штраф у розмірі 454 млн доларів і обмежити його можливість вести бізнес у штаті Нью-Йорк за шахрайське перебільшення своїх статків, щоб забезпечити собі кращі умови кредитування.

Суддя штату Нью-Йорк офіційно зобов'язав Дональда Трампа виплатити $454,2 млн після того, як його визнали винним у маніпуляціях зі своїми статками у справі про цивільне шахрайство.

Нагадаємо, 16 лютого суд визнав Дональда Трампа винним у цій справі та оштрафував на $354,9 млн. Експрезидент США Дональд Трамп стверджував, що судовий штраф, призначений йому судом у справі про шахрайство є втручанням у вибори.

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Раніше Федеральний суд Нью-Йорку зобов'язав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити понад $83 млн за позовом письменниці та журналістки Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила політика в наклепі та сексуальному насильстві.

До слова, колишній президент США Дональд Трамп звернувся у Верховний суд з проханням призупинити рішення суду округу Колумбія, яким його позбавили права на імунітет від судового переслідування у справі щодо штурму Капітолія 6 січня 2021 року.