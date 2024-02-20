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Протест фермерів: розсипане на залізниці українське зерно та нові умови

Христина Петренко
glavcom.ua
Протест фермерів: розсипане на залізниці українське зерно та нові умови
За словами протестувальників, вони висипають збіжжя «через емоції»
фото: Суспільне.Львів

Суспільне.Львів зазначає, що на місце події приїхала поліція і менш ніж через пів години польські фермери розблокували залізницю

Вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП «Медика-Шегині». Вони перекрили залізницю. Крім того, розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії. Про це повідомляє «Суспільне.Львів».

«Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська», – каже співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

За його словами, протестувальники висипають збіжжя «через емоції».

«Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкрутами, бо все звозять з України неконтрольовано», – додає співорганізатор протесту.

Як зазначає видання, на місце події приїхала поліція. Відтак менш ніж через пів години польські фермери розблокували залізницю.

У зв'язку з тим, що до фермерів приєднались і мисливці, які виступають проти обмеження мисливства у межах змін функціонування аграрного сектору, мітингарі висунули нові вимоги. 

Лідер аграрного сектору профспілкового об’єднання OPZZ Славомир Іздебський так окреслив мету сьогоднішнього протесту: «Ми кажемо стоп «Зеленому ладу», стоп імпорту сільськогосподарської продукції з України, стоп обмеження щодо розведення тварин в Польщі».

Зазначимо, як повідомляє rmf24,у деяких пунктах пропуску на кордоні з Україною польські аграрії планують посилити блокування. Наприклад, поблизу ПП «Дорогуськ-Ягодин» фермери мають намір повністю заблокувати рух для вантажного транспорту до 19 години за київським часом.

Раніше повідомлялось, що одна з асоціацій польських мисливців заявила, що приєднається до протестів фермерів, щоб підтримати їхні вимоги та виступити зі своїми. 

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Теги: Польща фермерський протест зерно поліція аграрії Львів

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