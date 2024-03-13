Польські служби депортували українських журналістів, які фіксували торгівлю між РФ та Польщею

«Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України», – розповідає журналіст Юрій Конкевич

«Працівники поліції відібрали майно журналістів: два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам’яті, мікрофони, павербанки й навіть селфі-палиці»

У Польщі затримали двох журналістів Інформаційного агентства «Район.ін.юа», які проводили розслідування щодо вантажних перевезень на російсько-польському кордоні. Про це йдеться на сайті «Район.ін.юа».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними потягами та автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща. Станом на вечір 9 березня прикордонники привезли журналістів на пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин.

Згідно з редакційним завданням, журналісти мали дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону – польський чи російський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Приблизно о 13:10 за місцевим часом журналістів затримали працівники поліції в кількості 5-6 осіб у місті Бранєво. Вони відібрали майно журналістів: два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам’яті, мікрофони, павербанки й навіть селфі-палиці», – зазначають у виданні.

Причиною затримання працівники поліції назвали те, що журналісти занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме – російські вагони скрапленого газу.

«Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, натомість побачили вагони РЖД – Руской железной дороги. Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила», – розповідає журналіст Юрій Конкевич.

Крім того, як повідомляє видання, працівники поліції обшукали автомобіль без згоди журналістів і відмовили у дзвінку консулу, редакції та родичам без пояснень причин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Редакція зараз самотужки розпочала процес оскарження депортації, яка забороняє нашим журналістам відвідувати країни Шенгенської зони упродовж 5 років. Але ми звертаємося до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, адже така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не тільки щодо українських журналістів. Також ми вимагаємо повернути майно, яке є коштовним й становить матеріальну цінність», – звертається директор Ігор Денисевич.

Розслідування вдалося опублікувати, проте більше зафіксованих доказів – фото та відео – працівники польської поліції видалили на місці затримання, повідомляють журналісти видання.

У коментарі Інституту масової інформації (ІМІ) Юрій Конкевич додав, що вони повернулися в Україну вночі з 9 до 10 березня.

«Вилучення частини техніки – смартфонів і фотоапарата – задокументовано. Більша частина техніки була не при нас, а в машині. Її доля невідома. Особисті речі повернули за кілька днів з водіями, у рюкзаках техніки не було», – сказав Конкевич.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, рішення про депортацію ухвалили, базуючись на приписі польського Агентства внутрішньої служби безпеки (ABW), мовляв, ці медійники загрожують національній безпеці Польщі. Прикордонники ж сказали, що самі обґрунтування є секретними.

Нагадаємо, нещодавно журналіста Михайла Ткача разом з оператором було затримано біля польсько-білоруського кордону, коли ті знімали матеріал нібито про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.

Згодом поліція Польщі розповіла деталі затримання Ткача.

Польські правоохоронці розповіли про отримане напередодні повідомлення від «небайдужого мешканця» про двох чоловіків, які протягом двох днів перебували в автомобілі біля колій поблизу залізничного вузла в селі Голяшин Луківського повіту. Згідно з інформацією, отриманою польськими поліцейськими, чоловіки фотографували та використовували дрон.

«Беручи до уваги внутрішню безпеку держави, а також той факт, що залізничні колії, особливо на території прикордонних воєводств, є стратегічними місцями з погляду безпеки, співробітники поліції втрутилися проти вказаних осіб», – йдеться в заяві.