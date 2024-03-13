Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Польські служби депортували українських журналістів, які фіксували торгівлю між РФ та Польщею

Катерина Іванова
glavcom.ua
Польські служби депортували українських журналістів, які фіксували торгівлю між РФ та Польщею
«Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України», – розповідає журналіст Юрій Конкевич
фото: скріншот відео

«Працівники поліції відібрали майно журналістів: два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам’яті, мікрофони, павербанки й навіть селфі-палиці»

У Польщі затримали двох журналістів Інформаційного агентства «Район.ін.юа», які проводили розслідування щодо вантажних перевезень на російсько-польському кордоні. Про це йдеться на сайті «Район.ін.юа».

Повідомляється, що редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними потягами та автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща. Станом на вечір 9 березня прикордонники привезли журналістів на пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин. 

Згідно з редакційним завданням, журналісти мали дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону – польський чи російський.

«Приблизно о 13:10 за місцевим часом журналістів затримали працівники поліції в кількості 5-6 осіб у місті Бранєво. Вони відібрали майно журналістів: два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам’яті, мікрофони, павербанки й навіть селфі-палиці», – зазначають у виданні.

Причиною затримання працівники поліції назвали те, що журналісти занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме – російські вагони скрапленого газу. 

«Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, натомість побачили вагони РЖД – Руской железной дороги. Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила», – розповідає журналіст Юрій Конкевич.

Крім того, як повідомляє видання, працівники поліції обшукали автомобіль без згоди журналістів і відмовили у дзвінку консулу, редакції та родичам без пояснень причин. 

«Редакція зараз самотужки розпочала процес оскарження депортації, яка забороняє нашим журналістам відвідувати країни Шенгенської зони упродовж 5 років. Але ми звертаємося до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, адже така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не тільки щодо українських журналістів. Також ми вимагаємо повернути майно, яке є коштовним й становить матеріальну цінність», – звертається директор Ігор Денисевич.

Розслідування вдалося опублікувати, проте більше зафіксованих доказів – фото та відео – працівники польської поліції видалили на місці затримання, повідомляють журналісти видання.

У коментарі Інституту масової інформації (ІМІ) Юрій Конкевич додав, що вони повернулися в Україну вночі з 9 до 10 березня.

«Вилучення частини техніки – смартфонів і фотоапарата – задокументовано. Більша частина техніки була не при нас, а в машині. Її доля невідома. Особисті речі повернули за кілька днів з водіями, у рюкзаках техніки не було», – сказав Конкевич.

За його словами, рішення про депортацію ухвалили, базуючись на приписі польського Агентства внутрішньої служби безпеки (ABW), мовляв, ці медійники загрожують національній безпеці Польщі. Прикордонники ж сказали, що самі обґрунтування є секретними.

Нагадаємо, нещодавно журналіста Михайла Ткача разом з оператором було затримано біля польсько-білоруського кордону, коли ті знімали матеріал нібито про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.

Згодом поліція Польщі розповіла деталі затримання Ткача.

Польські правоохоронці розповіли про отримане напередодні повідомлення від «небайдужого мешканця» про двох чоловіків, які протягом двох днів перебували в автомобілі біля колій поблизу залізничного вузла в селі Голяшин Луківського повіту. Згідно з інформацією, отриманою польськими поліцейськими, чоловіки фотографували та використовували дрон.

«Беручи до уваги внутрішню безпеку держави, а також той факт, що залізничні колії, особливо на території прикордонних воєводств, є стратегічними місцями з погляду безпеки, співробітники поліції втрутилися проти вказаних осіб», – йдеться в заяві.

Читайте також: Польща приймає тисячі вантажівок з російською агропродукцією – розслідування
Теги: прикордонники майно журналіст транспорт поліція розслідування автомобіль транзит селфі Польща відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Торговий представник України: «За всі чотири години переговорів опція закриття кордону не згадувалась»
Україна та Польща обговорили деблокаду кордону
28 лютого, 18:45
Ролик супроводжується кадрами зі зруйнованих Росією українських міст
Ірина Білик вразила віршем про Кіркорова, який продав душу дияволу
13 лютого, 22:10
Події відбувались під час окупації Харківщини
Катували та знущалися з підлітка: на Харківщині трьом колаборантам повідомлено про підозру
20 лютого, 09:10
Ударні човни Sea Baby («Морський малюк») уразили дев'ять російських суден, а також Кримський міст
Поліція Києва переказала на морські дрони одноденний заробіток усіх працівників
25 лютого, 08:09
Дрібні частинки рису можуть потрапити в середину телефона та пошкодити його
«Не кладіть мокрі iPhone у рис»: Apple наголошує про шкоду від популярного лайфхаку
21 лютого, 22:02
Дуда приїде до Києва: нардеп назвав дати
Дуда приїде до Києва: нардеп назвав дати
21 лютого, 10:39
Згідно із заявою сербського відомства, висловлювання хорватського міністра «є подальшим продовженням нагнітання атмосфери ненависті до Республіки Сербія»
Хорватський міністр обізвав президента Сербії «російським супутником»: наслідки заяви
26 лютого, 08:24
Згідно з британським планом, конфісковані активи вважатимуться повернутими Росії після виплати нею репарацій
Передача заморожених активів РФ. Британія готова зробити Україні пропозицію
6 березня, 15:46
Керування автомобілем без німецької реєстрації довше року є адміністративним правопорушенням і передбачає штраф у 70 євро
Українські біженці у Німеччині мають поставити свої автомобілі на облік
7 березня, 11:54

Події в Україні

Польські служби депортували українських журналістів, які фіксували торгівлю між РФ та Польщею
Польські служби депортували українських журналістів, які фіксували торгівлю між РФ та Польщею
Обстановка на Східному фронті складна: Сирський анонсував рішення щодо посилення оборони
Обстановка на Східному фронті складна: Сирський анонсував рішення щодо посилення оборони
Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Мирнограді: є загиблі та поранені (оновлено)
Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Мирнограді: є загиблі та поранені (оновлено)
Обстріл Сум: Зеленський показав рятувальну операцію (відео)
Обстріл Сум: Зеленський показав рятувальну операцію (відео)
«Укрзалізниця» повідомила про додаткові рейси до туристичних куточків України
«Укрзалізниця» повідомила про додаткові рейси до туристичних куточків України
Атака на Суми: з-під завалів врятовано 10 осіб, є загиблі
Атака на Суми: з-під завалів врятовано 10 осіб, є загиблі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
9131
Легіон «Свобода Росії» показав відео зі звільненого Тьоткіно
3206
Нова допомога від США. Стало відомо, яку зброю отримає Україна
2574
Справа банкіра-афериста: суд Франції ухвалив безпрецедентне рішення
2548
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
2274
США готують перший за кілька місяців пакет допомоги Україні на $400 млн – ЗМІ

Новини

Приватні компанії скоротили видобуток газу на 14% минулого року. Названо причину
Сьогодні, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Сьогодні, 12:10
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Сьогодні, 06:45
Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня
Сьогодні, 00:00
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
Вчора, 21:31
Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua