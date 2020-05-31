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    Кримінал

    На Житомирщині чоловік вбив молоду коханку і наклав на себе руки

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    Після вбивства стрілок зателефонував знайомому і розповів про скоєне - На Житомирщині чоловік вбив молоду коханку і наклав на себе руки
    Після вбивства стрілок зателефонував знайомому і розповів про скоєне

    Загиблі були знайомі і знаходилися в романтичних зв’язках

    У Новоград-Волинському районі чоловік вистрілив в спину дівчині з рушниці, а потім застрелився сам.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Житомирській області.

    Інцидент стався в селі Тальки. Там 41-річний зловмисник вбив 19-річну дівчину. Далі чоловік покінчив життя самогубством. Їх тіла знайшли на одній з вулиць.

    За попередньою інформацією, Людмила поверталася додому вночі, але за кілька метрів до будинку її чекав Ігор. Вони поспілкувалися, але після цього сталася трагедія.

    Відзначають, що після вбивства стрілок зателефонував знайомому і розповів про скоєне. Також звуки пострілів чули і сусіди, які прийшли на місце події.

    «Вистрілив їй в спину, а собі вистрілив в груди. Я, коли прибігла, він був ще живий. Вона лежала на спині, а він так її обійняв. Говорив, щоб в лікарню її везли», розповіла мати вбитої дівчини Марія Деркач і зазначила, що чоловік помер до приїзду медиків.

    Загиблі були знайомі і знаходилися в любовних зв’язках. За словами рідних дівчини, вона зустрічалася з чоловіком, не дивлячись на те, що він був одружений і мав 16-річну дочку.

    Познайомилися коханці в тому ж селі, коли Ігор приїжджав до батьків. Його машину часто бачили біля будинку Людмили. Кажуть, що між ними часто були сварки. Чоловік мав ревнивий характер, піднімав на дівчину руку і тому вона вирішила піти від нього. Той погрожував вбити її та рідних, якщо вона не повернеться.

    У селі родичів Ігоря просять не турбувати. Його мати нещодавно пережила інсульт. Людмилу в сукні нареченої вже поховали. Ігоря поховають в Житомирі. Тіло чоловіка забрала його дружина.

    Поліцейські встановлюю причини і деталі трагедії.

    трагедія Житомирщина чоловік
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