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На Житомирщині в будинку знайдено мертвою родину (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Житомирщині в будинку знайдено мертвою родину (відео)
Поліція розслідує обставини загибелі родини на Житомирщині
фото: Facebook/Поліція Житомирської області

У приватному будинку було виявлено тіла чоловіка, жінки та малолітньої дитини

У Житомирській області в будинку знайдено тіла застреленої родини, а саме 7-річної дівчинки, жінки та чоловіка. Про це повідомляє поліція Житомирської області.

Зранку 2 травня в селі Поліське Коростенського району у приватному будинку було виявлено тіла 7-річної дівчинки, 43-річної жінки та 43-річного чоловіка.

Чоловік повинен був заступити на добове чергування, але на службу не з’явився та на дзвінки не відповідав. Провідавши його за місцем проживання, колеги виявили родину мертвою і повідомили про трагедію до поліції.

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження. Встановлюються обставини події. Призначено низку експертиз.

Нагадаємо, на Житомирщині вчитель із ножем напав на своїх колишніх учнів, унаслідок чого один із них загинув. Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Як повідомлялося, у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельних ножових поранень двом українцям.

Теги: смерть вбивство Житомирщина сім'я чоловік

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