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Україна повернула 140 полеглих захисників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна повернула 140 полеглих захисників
Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання
фото з відкритих джерел

Тіла оборонців вдалося повернути з Донецького, Луганського, Сумського, Запорізького та Херсонського напрямків

Україна за результатами репатріаційних заходів змогла повернути тіла 140 полеглих військових. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Зокрема, вдалося репатріювати 112 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів, які перебували на Луганському напрямку, п'ять тіл Оборонців з Сумського напрямку, двох полеглих воїна із Запорізького напрямку та одного із Херсонського.

Тепер Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Координаційний штаб також повідомив, що загиблих військових повернули завдяки взаємодії співробітників Штабу з СБУ, МВС, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗСУ, ДСНС, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України. Окрему подяку за сприяння висловили Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, за результатами репатріаційних заходів 12 квітня Україна повернула 99 полеглих оборонців. Зокрема, вдалося репатріювати 77 тіл захисників, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох – з Харківського напрямку.

25 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 31 тис. захисників загинули під час повномасштабної війни Росії проти України. Точне число загиблих цивільних наразі невідоме.

До слова, триває 793-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: війна військові смерть полон

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