Байден відреагував на смертельний удар по гумконвою в Секторі Гази

Президент США Джо Байден заявив, що таких ударів по гуманітарних конвоях не повинно бути

«Сполучені Штати продовжуватимуть робити все можливе для доставки гуманітарної допомоги палестинським мирним жителям у Газі всіма доступними засобами», – Байден

2 квітня Ізраїль завдавав удар по гуманітарному конвою в Секторі Гази. Сім співробітників організації з надання допомоги постраждалим від стихійних лих World Central Kitchen загинули. Президент США Джо Байден відреагував на ситуацію та заявив, що Ізраїль не зробив достатньо для захисту цивільного населення. Про це йдеться в заяві Білого дому.

«Цей конфлікт був одним із найгірших за останній час з погляду кількості вбитих гуманітарних працівників. Це – головна причина, чому розподіл гуманітарної допомоги в Газі був таким складним, оскільки Ізраїль не зробив достатньо, щоби захистити працівників гуманітарних організацій, які намагаються надати вкрай необхідну допомогу цивільним», – сказав Байден.

Президент США наголосив, що таких інцидентів не повинно бути.

«Ізраїль також не зробив достатньо для захисту цивільного населення», – зауважив лідер США.

Джо Байден зазначив, що розслідування, яке пообіцяла провести ізраїльська сторона, має бути завершене швидко, результати оприлюднені, а винні притягнуті до відповідальності.

«Сполучені Штати продовжуватимуть робити все можливе для доставки гуманітарної допомоги палестинським мирним жителям у Газі всіма доступними засобами. Я надалі наполягатиму на тому, щоб Ізраїль зробив більше для сприяння цій допомозі», – наголосив Байден.

Президент США додав, що американська сторона наполягатиме на негайному припиненні вогню в рамках угоди щодо повернення заручників: «Моя команда в Каїрі зараз працює над цим».

Нагадаємо, що 2 квітня Ізраїль завдавав удар по гуманітарному конвою в Секторі Гази. Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Герці Халеві прокоментував, що інцидент був серйозною помилкою.

Герці Халеві зазначив, що ізраїльська армія вже завершила попереднє розслідування атаки. Його результати передали з бази Південного командування ЦАХАЛу.

Також міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Ізраїлю після того, як сім співробітників організації з надання допомоги постраждалим від стихійних лих World Central Kitchen загинули в результаті авіаудару в Секторі Гази.

Серед загиблих були громадяни Австралії, Канади та Польщі, а також американо-канадський громадянин з подвійним громадянством. Троє із семи гуманітарних працівників були громадянами Великобританії.