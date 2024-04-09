Вбивство підлітка у київському фунікулері. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Суд постановив застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера. Він перебуватиме під вартою до 5 червня без альтернативи застави. Про це повідомляє «Суспільне».

За підсумками засідання суддя ухвалив задовольнити клопотання прокурорів, і застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, до 5 червня 2024 року.

Нагадаємо, у столиці 7 квітня на фунікулері було вбито підлітка. Хлопцю було 16 років. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом вбивства. Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.

Згодом правоохоронці повідомили військовослужбовцю Управління державної охорони України про підозру в умисному вбивстві підлітка на фунікулері. За даними слідства, ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.