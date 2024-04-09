Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вбивство підлітка у київському фунікулері. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вбивство підлітка у київському фунікулері. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Підозрюваний перебуватиме під вартою до 5 червня без альтернативи застави
фото: Суспільне

Суд постановив застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера. Він перебуватиме під вартою до 5 червня без альтернативи застави. Про це повідомляє «Суспільне».

За підсумками засідання суддя ухвалив задовольнити клопотання прокурорів, і застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, до 5 червня 2024 року.

Нагадаємо, у столиці 7 квітня на фунікулері було вбито підлітка. Хлопцю було 16 років. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом вбивства. Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.

Згодом правоохоронці повідомили військовослужбовцю Управління державної охорони України про підозру в умисному вбивстві підлітка на фунікулері. За даними слідства, ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Читайте також:

Теги: Київ фунікулер суд столиця вбивство діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гомельський обласний суд приговорив українку Наталію Захаренко до дев'яти років колонії
У Білорусі українка отримала дев’ять років колонії за «шпигунство»
16 березня, 14:42
У центрі столиці внаслідок атаки палає будинок
Після нічної атаки РФ Зеленський звернувся до союзників України (відео)
21 березня, 10:51
У Шевченківському районі виявлено частину ракети
Росія завдала ракетного удару по Києву: фото та відео наслідків
21 березня, 08:05
У кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет
Наслідки масованого удару «Кинджалами»: у Києві вибухи, руйнування та поранені
21 березня, 05:58
Згідно з повідомленням НАЗК, у Бахматова зберігається готівкою 605 тис. доларів і 200 тис. євро
Столичний антикорупціонер Бахматов задекларував валюти на мільйон доларів
28 березня, 15:13
Суд у Петербурзі зареєстрував справу про держзраду проти фізика Олександра Куранова
Ще одного розробника гіперзвукових ракет Путіна звинувачено у держзраді
27 березня, 10:48
Київська ГЕС
Чи затопить столицю в разі підриву Київської ГЕС? Влада оцінила загрозу
30 березня, 12:23
На Київщині продовжують зводити фортифікаційні споруди
Загроза наступу на Київ: командувач Сухопутних військ зробив заяву
31 березня, 19:09
Річарда Берроуза звинувачують у жорстокому поводженні з дітьми в період з 1969 до 1981 роки
У Великій Британії поліція затримала чоловіка, який переховувався від правосуддя 27 років
3 квiтня, 07:00

Новини

Вбивство підлітка у київському фунікулері. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Вбивство підлітка у київському фунікулері. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Фонд держмайна вперше виставив державне підприємство на Печерську на приватизацію
Фонд держмайна вперше виставив державне підприємство на Печерську на приватизацію
Музей історії України менш ніж за добу зібрав кошти на демонтаж «церкви-МАФу» УПЦ МП
Музей історії України менш ніж за добу зібрав кошти на демонтаж «церкви-МАФу» УПЦ МП
У Києві під час комендантської години було затримано наркодилерів із 15 кг амфетаміну
У Києві під час комендантської години було затримано наркодилерів із 15 кг амфетаміну
У Києві на вулиці Крайня частково обмежать рух транспорту
У Києві на вулиці Крайня частково обмежать рух транспорту
Убивство підлітка на столичному фунікулері. Військовослужбовець отримав підозру
Убивство підлітка на столичному фунікулері. Військовослужбовець отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Жителі Орська, який іде під воду, кличуть Путіна (відео)
13K
Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
8171
Рада готує штрафи за порушення законів про мобілізацію: нардеп назвав суми
6746
Сенаторка пояснила, коли Конгрес США може схвалити фінансування для України
6039
Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру
5597
Прорив дамби в Орську: росіяни знайшли незвичайних винуватців (відео)

Новини

США передали Україні трофейну іранську зброю
Сьогодні, 16:07
ДТЕК шукає у Східній Європі обладнання для відновлення ТЕС після обстрілів – Тімченко
Сьогодні, 15:36
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
Сьогодні, 15:20
«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці
Сьогодні, 14:41
Волкер: Дуже важливо, щоб у Росії не було безвитратної війни
Сьогодні, 13:50
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка
Сьогодні, 12:03

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua