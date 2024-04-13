У Росії чоловік закидав будівлю уряду пляшками із запальною сумішшю

24-річний Владислав Афанасьєв атакував будівлю та припарковані біля неї авто

У російському місті Володимирі чоловік кинув коктейль Молотова в будівлю регіонального уряду. Про це пишуть російські ЗМІ.

Пляшка вдарилася об вікно будівлі, але не розбила його, а відрикошетила і впала на землю. Крім того, за наявною інформацією, чоловік кинув ще одну пляшку із запальною сумішшю в припаркований поряд із будинком адміністрації автомобіль. На місці працювали оперативні служби.

Чоловіка затримали, із ним працювали співробітники ФСБ.

Внаслідок нападу згорів автомобіль начальника управління профілактики корупційних правопорушень Інни Дірової.

Пізніше стала відома особа чоловіка. Це 24-річний Владислав Афанасьєв.

Також він намагався кинути пляшку із запальною сумішшю в автомобіль віце-губернатора регіону Костянтина Баранова.

Як повідомлялося, масштабна повінь у прикордонних з Казахстаном регіонах РФ була викликана аварійним скиданням з водосховищ. Одне з російських міст Курган ризикує постраждати найбільше, через розлив річки Тобол.

До слова, Росія звинуватила Казахстан у повені. На це міністерство водних ресурсів та іригації Казахстану заявило, що країна не може впливати на природні стихії. Оскільки вода річкою Тобол надходить з російської території і рішення про скидання води приймаються, виходячи з цих потоків. Про це йдеться в заяві міністерства Казахстану.