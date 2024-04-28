На Житомирщині вчитель напав з ножем на колишніх учнів

Чоловік декілька разів ударив ножем у живіт 17-річного хлопця, від чого той загинув

Двоє хлопців приїхали до свого колишнього вчителя, щоб з’ясувати стосунки

На Житомирщині вчитель із ножем напав на своїх колишніх учнів, унаслідок чого один із них загинув. Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві. Про це повідомили поліція Житомирщини та Житомирська обласна прокуратура.

Зазначається, що інцидент стався у селі Луковець Житомирської області увечері 25 квітня. До поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила, що неподалік магазину двоє юнаків отримали ножові поранення.

За даними слідства, двоє хлопців приїхали до свого колишнього вчителя, щоб з’ясувати стосунки. Один із них заявив, що 23-річний вчитель залицявся до його дівчини. Між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

Одного з хлопців, 17-річного жителя селища Хорошева, чоловік декілька разів ударив ножем у живіт. Він помер на місці. Іншого, 18-річного мешканця села Краївщина, вчитель ударив ножем у спину: він наразі перебуває в реанімації, медики борються за його життя.

Правоохоронці розшукали вчителя та затримали. Також у нього вилучили ніж, який, імовірно, був знаряддям убивства.

фото: поліції Житомирської області

Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивство. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне увʼязнення.

Нагадаємо, голова райдержадміністрації у Броварах Володимир Майбоженко влетів на авто в натовп людей. 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків 29 та 26 років отримали тяжкі травми.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

Згодом у Вінницькій області був знайдений автомобіль підозрюваних у нападі на патруль поліції. Напередодні підозрюваних у нападі затримали в Одеській області. Їм загрожує довічне ув’язнення.