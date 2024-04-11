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На Луганщині ліквідовано пресофіцера міноборони РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Луганщині ліквідовано пресофіцера міноборони РФ
Євгеній Половодов супроводжував пропагандистських журналістів на передовій
фото скріншот відео

Євгеній Половодов потрапив під обстріл поблизу Кремінної

Біля Кремінної Луганської області ліквідований пресофіцер Міністерства оборони Росії Євгеній Половодов, який супроводжував пропагандистів медіахолдингу РФ ВГТРК. Про це інформує Інститут масової інформації.

ІМІ проаналізував сюжет луганської філії пропагандистського медіахолдингу РФ «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК), де про це повідомлялося.

Також телеграм-канал «Вести Луганска» оприлюднив відео, як надають допомогу їхнім пропагандистам у лікарні.

10 квітня 2024 року в луганській філії російської ВГТРК, яку окупанти створили на захопленій частині Луганської області, повідомили, що їхні пропагандисти Денис Шум та Артем Юндас потрапили під обстріл поблизу Кремінної. Їх супроводжував Половодов. 

На Луганщині ліквідовано пресофіцера міноборони РФ фото 1

Судячи з фото Артема Юндаса, оприлюдненого в телеграм-каналі пропагандистів, він носить бронежилет і шолом зеленого кольору. Також пропагандисти оприлюднили момент обстрілу, на якому Артем Юндас не тільки в зелених шоломі та бронежилеті, а й у камуфльованому одязі. 

За словами директорки Інституту масової інформації Оксани Романюк, це неприпустимо для журналістів і прирівнює їх до комбатантів. Шолом та бронежилет мають відрізнятися кольором від військових, наприклад бути синього кольору.

Раніше повідомлялося, що на борту підбитого над Азовським морем Іл-22 загинув старший російський пілот. Зазначається, що літак посадив другий пілот, який був поранений.

Теги: Луганщина смерть Міноборони РФ

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