У Німеччині вбито двох українців, підозрюваний росіянин

Зловмисник спочатку втік, згодом підозрюваного затримали у його квартирі

Від отриманих травм померли 36-річний та 23-річний чоловіки

У Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин. Про це повідомляє BR24.

Зазначається, що в суботу, 27 квітня, перед торговим центром у Мурнау-ам-Штаффельзеє загинули двоє чоловіків з України. Вони отримали смертельні ножові поранення.

Від отриманих травм 36-річний чоловік помер на місці. 23-річного хлопця з важкими травмами доставили в лікарню, де він також помер.

За словами речника поліції, зловмисник спочатку втік. Під час негайного розшуку 57-річного підозрюваного затримали у його квартирі неподалік від місця злочину.

За даними поліції, підозрюваний у скоєнні злочину є громадянином Росії.

Чому стався напад поки невідомо. Прокуратура розслідує подвійне вбивство.

Нагадаємо, у лютому, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами.

18-річний український баскетболіст Артем Казаченко, який постраждав унаслідок збройного нападу в Дюссельдорфі, помер у лікарні 20 лютого.