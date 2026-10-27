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Нардеп Лабазюк, якого судять за корупцію, завів у сімейний бізнес юну спадкоємницю

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Нардеп Лабазюк, якого судять за корупцію, завів у сімейний бізнес юну спадкоємницю
Народному депутату Сергію Лабазюку загрожує ув’язнення. Останнє слово за антикорупційним судом
колаж: glavcom.ua

Старша донька політика Євангеліна, яка лише рік тому досягла повноліття, стала власницею значних активів

Сьогодні, 27 жовтня Вищий антикорупційний суд збирається оголосити вирок народному депутату від групи «Партія «За майбутнє», мажоритарнику від Хмельниччини Сергію Лабазюку. Обранець обвинувачується за ч. 4 статті 369 Кримінального кодексу («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником»).

Про деталі підозри нардепу Лабазюку «Главком» писав три роки тому у публікації «Китайська шкатулка для Мустафи Найєма. За що нардеп Лабазюк сів у СІЗО (документи)»

Під час судових дебатів 11 серпня цього року прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просила Феміду призначити Лабазюку вісім років і шість місяців позбавлення волі. Крім того, до нього може бути застосовано конфіскацію майна з позбавленням права обіймати посади в органах держвлади.  

Окремо орган обвинувачення наполягав на стягненні у дохід держави частки у статутному капіталі ТОВ «Ю Ар Ді» – одного з фаворитів «Великого будівництва» у довоєнний період. Станом на 27 жовтня, кінцевим бенефіціаром компанії залишається Сергій Лабазюк. Окрім дорожньої компанії, політик рахувався власником ще 53 фірм. Це дані на 2025 рік, які Лабазюк вказав у щорічній електронній декларації.

На момент цієї публікації невідомо, який Феміда ухвалить вирок – обвинувальний чи виправдувальний. Водночас «Главком» зафіксував дії, які безпосередньо стосуються бізнес-імперія Сергія Лабазюка. Зокрема, кілька ключових активів обвинуваченого нардепа пройшли юридичні зміни, і в число співзасновників увійшла дуже близька до політика особа. Рідні називають її «татовою копією».

19-річна Євангеліна Лабазюк, донька нардепа і голови Хмельницької обласної ради Сергія і Віолети Лабазюків
19-річна Євангеліна Лабазюк, донька нардепа і голови Хмельницької обласної ради Сергія і Віолети Лабазюків
фото: Віолета Лабазюк/Facebook

Наприкінці листопада 2025 року на той час 18-річна Євангеліна Лабазюк, старша донька народного депутата, отримала частку у ТОВ «Група компаній «Вітагро». Це давня сімейна фірма, яка стала основою для бренду Vitagro, який, за відомостями аналітичної системи Youcontrol, володіє земельним банком у 85 тис. га.

Нардеп Лабазюк, якого судять за корупцію, завів у сімейний бізнес юну спадкоємницю фото 1
дані: Youcontrol

Станом на 27 жовтня, Євангеліна Лабазюк володіє 9,99% частки ТОВ «Група компаній «Вітагро». Щоб стати співзасновницею цього підприємства, спадкоємиця внесла 506,4 тис. грн внеску до статутного фонду.

Нардеп Лабазюк, якого судять за корупцію, завів у сімейний бізнес юну спадкоємницю фото 2
дані: Youcontrol

Контрольний пакет «Вітагро» (частка у 90%) продовжує належати обвинуваченому у корупції нардепу Сергію Лабазюку.

Разючі зміни за пару тижнів до оголошення вироку Лабазюку відбулися й у інших компаніях нардепа. І знову не обійшлося без його молодої спадкоємниці.

На момент цієї публікації Євангеліна Лабазюк є серед співзасновників таких підприємств:

  • ТОВ «Вітагро Партнер» (частка 10% з 2 жовтня 2026 року);
  • ТОВ «Абз-Інвест» (9,99% з 1 жовтня 2026 року);
  • ТОВ «Дорожні машини» (10% з 1 жовтня 2026 року);
  • ТОВ «Віт Енерджі» (9,99% з 1 жовтня 2026 року);
  • ТОВ «Подільська паливна компанія» (9,99% з 2 жовтня 2026 року).
Нардеп Лабазюк, якого судять за корупцію, завів у сімейний бізнес юну спадкоємницю фото 3
19-річна донька Лабазюка Євангеліна є власницею та співзасновницею 15 компаній
19-річна донька Лабазюка Євангеліна є власницею та співзасновницею 15 компаній
дані: Youcontrol

Крім цього, 19-річна Євангеліна Лабазюк записана власницею шести фірм: «Мілроуд ЛТД», «Агрофорс Ленд», «Грінвейв Констракт», «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сідлі», «Клером Україна», «Мілроуд Естейт».

Що цікаво: наприклад, ТОВ «Грінвейв Констракт», яку Євангеліна створила «з нуля» у серпні 2024 року, минулий рік завершило зі збитками у 1,25 млн грн. Компанія спеціалізується на виробництві готових кормів для тварин, що утримуються на фермах.

Кілька слів про те, як гартувався перший мільйон юної бізнесменки. У декларації за 2024 рік Сергій Лабазюк зазначив про коштовний грошовий подарунок для старшої доньки. Йшлося про 850 тис. грн.

Також на банківських рахунках Євангеліна Лабазюк зберігала 134,6 тис. грн і 8 євро в українському банку і 662 фунта стерлінга – у британському Lloyds Bank. Ще 3 тис. грн вона вказала готівкою.

Із декларації нардепа Лабазюка за 2025 рік його доросла спадкоємниця вибула. Після цього інформація про фінансовий стан Євангеліни Лабазюк стала недоступною.

Варто наголосити: якщо буде обвинувальний вирок нардепу Сергію Лабазюку, то ніщо не заважатиме йому остаточно вийти з бізнесу і переписати активи на рідних. Адже вирок суду першої інстанції не одразу набирає чинності.

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Теги: бізнес корупція в Україні Вищий антикорупційний суд війна гроші Сергій Лабазюк

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Кримінал

Нардеп Лабазюк, якого судять за корупцію, завів у сімейний бізнес юну спадкоємницю
Нардеп Лабазюк, якого судять за корупцію, завів у сімейний бізнес юну спадкоємницю
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