Венс пояснив стрибки цін на пальне у США і згадав «нікчемних диктаторів»

Дональд Трамп пов’язував зростання вартості бензину з українськими ударами по російських нафтопереробних заводах та діями демократів

Минулі кризи теж били по гаманцях американців: у Білому домі згадали 1979, 2001 і 2007 роки

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пов’язав зростання вартості бензину з міжнародними конфліктами й нагадав, як на американському ринку позначилося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Венса.

Що сказав Венс

Віцепрезидент визнав, що вартість пального досі залишається болючою проблемою для американців. Пояснюючи причини подорожчання, він запропонував згадати 2022 рік, коли після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну бензин у США різко подорожчав.

Також політик нагадав про 1979, 2001 та 2007 роки. За його словами, в ті періоди американський ринок теж переживав значні цінові стрибки на тлі міжнародних криз.

«Ціни різко зростають щоразу, коли якийсь нікчемний диктатор вирішує влаштувати істерику», – заявив Венс.

У цьому фрагменті виступу він не пояснив, як саме кожна з названих подій вплинула на вартість пального. Венс також не навів розрахунків, які б показували, наскільки війна в Україні впливає на ціни в США.

Що відбувається з цінами на пальне

Вартість бензину залишається чутливою темою для американської влади на тлі інфляції та наближення проміжних виборів до Конгресу. Подорожчання пального б’є по бюджетах домогосподарств, перевезеннях і бізнесі, тому причини зростання цін стали предметом політичних суперечок.

Статистику наведено окремо від заяв Венса. Вона не свідчить, що саме війна в Україні спричинила нинішнє зростання цін. За даними Бюро трудової статистики США, у вересні 2026 року:

споживчі ціни в країні зросли на 3,7% у річному вимірі;

бензин подорожчав на 9,1% за місяць і на 34,2% за рік;

енергетичні товари та послуги загалом додали в ціні 20,4%.

Раніше американські посадовці вже пояснювали подорожчання пального міжнародними конфліктами. Зокрема, міністр енергетики США звинуватив Україну та адміністрацію Джо Байдена у високих цінах на дизель. Своєю чергою президент Дональд Трамп пов’язував зростання вартості бензину з українськими ударами по російських нафтопереробних заводах та діями демократів.

Нагадаємо, у вересні 2026 року ціни на дизельне пальне у США перевищили попередній рекорд 2022 року. Подорожчання позначилося, зокрема, на витратах американських фермерів і транспортних компаній.