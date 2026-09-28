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Долар подешевшав. Курс валют 28 вересня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Долар подешевшав. Курс валют 28 вересня 2026
Національний банк оновив офіційний курс валют на 28 вересня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,84 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 28 вересня 2026 року. Порівняно з 27 вересня, долар подешевшав, а євро та злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,84, євро – 51,13 грн, польського злотого – 11,69 грн.

Курс валют станом на 28 вересня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 44,8414 51,1358 59,4220  11,6972 54,1321
Ощадбанк Ощадбанк
 44,55 / 45,15 50,80 / 51,65 58,35 / 60,35 11,10 / 11,90 53,40 / 55,00
Приватбанк Приватбанк
 44,55 / 45,04 50,72 / 51,54 59 / 59,88 11,59 / 11,76 -
ПУМБ ПУМБ
 44,60 / 45,20 50,90 / 51,60 58,70 / 60,10 11,50 / 11,80 -
monobank monobank
 44,64 / 45,03 50,83 / 51,53 - - -
Райффайзен Райффайзен
 44,47 / 44,95 50,70 / 51,40 57 / 60,50 11,00 / 12,00 51,40 / 55,10
OTP Bank OTP Bank
 44,53 / 44,90 50,47 / 51,60 58,70 / 59,91 11,53 / 11,75 53,38 / 54,42
Укрсиббанк Укрсиббанк
 44,30 / 45,10 50,60 / 51,60 58,30 / 60,80 - 53,50 / 55,60
* курс валют станом на 09:25 28 вересня 2026 року

За тиждень долар США та швейцарський франк подорожчали. Водночас євро, британський фунт стерлінгів і польський злотий подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: валюта гроші НБУ курс валют Нацбанк

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