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Найбагатший пенсіонер Верховної Ради задекларував нові космічні виплати

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Найбагатший пенсіонер Верховної Ради задекларував нові космічні виплати
У жовтні нардеп Василь Німченко отримав 630 тис. грн пенсії
фото: Радіо Свобода/Схеми

Василь НІмченко побив власний «пенсійний» рекорд

76-річний народний депутат із групи «Платформа за життя та мир» і суддя Конституційного суду у відставці Василь Німченко оприлюднив високі пенсійні виплати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Протягом двох днів, 14 і 15 жовтня Головне управління Пенсійного фонду у Києві перерахувало на рахунок нардепа два транші пенсії: 296,4 тис. грн і 333,6 тис. грн.

Найбагатший пенсіонер Верховної Ради задекларував нові космічні виплати фото 1
дані: реєстр декларацій
Найбагатший пенсіонер Верховної Ради задекларував нові космічні виплати фото 2
дані: реєстр декларацій

Варто наголосити: до вищевказаних виплат щомісяця обранець Василь Німченко декларував 192,1 тис. грн пенсії. Всього, за 2025 рік «набігло» 2,3 млн грн пенсії.

Раніше «Главком» повідомляв, що у травні цього року Німченко подав позов до Київського окружного адміністративного суду. Політик добивається суттєвого збільшення щомісячного довічного грошового утримання як судді Конституційного суду України у відставці (його повноваження судді припинено 19 жовтня 2005 року).

На думку позивача, Головне управління Пенсійного фонду у Києві повинне нараховувати йому щомісячне довічне грошове утримання з розрахунку 90% винагороди судді Конституційного суду України, а не 50%, як є зараз. Тому Німченко хоче через суд визнати протиправні дії столичного Головного управління Пенсійного фонду і провести перерахунок виплат з 11 березня 2020 року. Наразі ця судова справа триває.

Додамо, що Василь Німченко є рекордсменом серед чинних народних депутатів, який отримує найбільшу пенсію.

Як повідомляв «Главком», у 2025 році київський суд покарав будівельника за крадіжку речей народного депутата Василя Німченка, призначивши п’ять років позбавлення волі, які замінено на рік і три місяці іспитового терміну. Обвинувачений, перебуваючи на пакувальному майданчику столичного магазину Novus, побачив візок, у якому лежала сумка нардепа з документами, готівкою та банківськими картками. Упевнившись, що за ним ніхто не спостерігає, чоловік викрав цю сумку. Через чотири години після вчинення злочину правоохоронці затримали крадія.

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Теги: пенсія депутат Пенсійний фонд гроші війна Верховна Рада

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