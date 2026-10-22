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Резервні переправи через Дніпро в Києві: нардеп пояснив, скільки триватиме будівництво

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Резервні переправи через Дніпро в Києві: нардеп пояснив, скільки триватиме будівництво
Крейденко: Сучасні технології дозволяють встановлювати модульні металеві мости за лічені дні або тижні
фото: vechirniy.kyiv

У Києві планують створити резервні маршрути для сполучення між лівим і правим берегами Дніпра

У Києві можуть облаштувати резервні переправи через Дніпро на випадок пошкодження або руйнування наявних мостів унаслідок російських атак. Попри сучасні технології, їхнє будівництво потребуватиме значного часу. Про це у коментарі «Фокусу» повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, передає «Главком».

За словами Крейденка, сучасні модульні конструкції дозволяють значно скоротити строки будівництва, але швидкість залежить від протяжності переправи та попередньої інженерної підготовки.

«Сучасні технології дозволяють встановлювати модульні металеві мости за лічені дні або тижні. Вони збираються з готових металевих секцій і можуть монтуватися безпосередньо на місці, без складних зварювальних робіт. Окремий прогін завдовжки 50-100 метрів за належної підготовки можна змонтувати протягом п'ять-шість тижнів, а за певних технічних умов – і швидше. Але для Дніпра, де йдеться про значно більшу протяжність переправи, строки будуть довшими. Найважливіше – заздалегідь підготувати конструкції, опори, під'їзди та техніку. Тоді в надзвичайній ситуації ми витрачатимемо час безпосередньо на монтаж, а не на пошук матеріалів та організацію робіт», – пояснив нардеп.

Тобто використання готових металевих секцій не означає, що повноцінне сполучення між берегами Дніпра можна буде відновити за кілька днів. 

Нагадаємо, у Києві планують створити резервні маршрути для сполучення між лівим і правим берегами Дніпра на випадок пошкодження або перекриття мостів. Йдеться про насипні дамби з понтонними переправами. Паралельно розглядають більш масштабний варіант – будівництво тунелю під Дніпром.

До слова, протягом останніх днів ворожі війська неодноразово атакували мости Києва. Радник президента України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов припустив, що російські війська можуть використовувати приховані радіоретранслятори у Києві для коригування ударів шахедами.

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Теги: війна міст Київ

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