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Насіров, Мартиненко та інші. Названо гучні корупційні справи, фігуранти яких скоро вийдуть сухими з води

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Насіров, Мартиненко та інші. Названо гучні корупційні справи, фігуранти яких скоро вийдуть сухими з води
колаж: ti-ukraine.org

Фігуранти підлягатимуть звільненню від кримінальної відповідальності чи покарання

Доля декількох резонансних справ на мільярди гривень вже близька до закриття. Йдеться про справу ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова, його ймовірної пособниці начальниці відділу ДФС Людмили Солотви, яка була начальницею відділу ДФС, харківської судді господарського суду Тетяни Денисюк, колишнього голови «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії» (ОГХК) Руслана Журила та резонансного фігуранта одразу кількох корупційних скандалів екснардепа Микола Мартиненка. Про це йдеться у статті «Наближається день, коли Феміда все пробачить Насірову і Мартиненку», передає «Главком».

Зазначається, що таке завершення наближається тому, що фігуранти цих подекуди надскладних проваджень активно користуються будь-якою можливістю затягнути справу: від завалювання суду нескінченними клопотаннями й відмовами з боку адвокатів до раптових «хвороб», неявок і навіть спроб мобілізуватися. 

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров – чи не найяскравіший приклад фігуранта справи, що ризикує «протермінуватися». Він є однією з ключових фігур у сумнозвісній «газовій справі» засудженого нардепа-втікача Олександра Онищенка. За зловживання владою (ст. 364 КК України), у якому звинувачують Насірова та його ймовірного поплічника Новікова, притягнути до відповідальності можна лише протягом 10 років з моменту вчинення злочину. Оскільки події відбувалися у 2016 році, цей термін спливає вже за рік у 2026 році.

Схожа доля чекає і на справу проти ймовірної пособниці Насірова, Людмили Солотви, яка була начальницею відділу ДФС. За версією слідства, у 2015-2016 роках вона допомагала ексголові ДФС ухвалювати необґрунтовані рішення про відтермінування податкових боргів компаніям, підконтрольним Онищенку. 

Харківську суддю господарського суду Тетяну Денисюк суд першої інстанції двічі виправдовував. Слухання тривають вже шість років – справа Денисюк однією з перших потрапила до Антикорсуду. Зараз це провадження розглядає Апеляційна палата ВАКС, але 2026 рік у будь-якому разі стане для неї фінальним через строки давності.

Колишнього голову «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії» (ОГХК) Руслана Журила звинувачують в організації продажу титанових концентратів за заниженою на $13 млн вартістю. У березні 2023 року Журило мобілізувався, через що слухання щодо нього зупинили. Проте, крім цього, 2026 рік стане останнім і для справи ОГХК – саме тоді спливуть 10 років з моменту ймовірних злочинних дій.

Протиправна діяльність екснардепа Миколи Мартиненка сягає ще нульових років, тому й найстаріша справа стосується подій 2008-2012 років. Наразі щодо цих фактів у справі вже другий рік допитують свідків, тож ще немало пройде часу до винесення остаточного рішення.

Строк давності для інкримінованих Мартиненку злочинів – 15 років. Отже, вже у 2027 році справа за цим епізодом має бути завершена – або вироком, або закриттям.

Нагадаємо, нещодавно у парламенті зареєстрували законопроєкт №13284. Він може змінити підходи до обчислення строків давності у корупційних справах. 

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Теги: суд Микола Мартиненко Роман Насіров феміда корупція законопроєкт

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