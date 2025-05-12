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На Буковині зловмисники під виглядом облаштування укриття незаконно видобували вапняк

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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На Буковині зловмисники під виглядом облаштування укриття незаконно видобували вапняк
Трьом підозрюваним загрожує обмеженням або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років
фото: Чернівецька обласна прокуратура

Вартість видобутого вапняку складає понад 5 млн грн

У Чернівецькій області група із трьох людей організувала незаконний видобуток вапняку під прикриттям облаштування бомбосховища. Це відбувалося в одній із закинутих шахт Дністровського району. Про це повідомили у Telegram-каналі Чернівецької обласної прокуратури, повідомляє «Главком».

За даними слідства, до незаконного видобутку вапняку були залучені директор комунального підприємства з обслуговування міської інфраструктури, директор товариства з обмеженою відповідальністю та фізична особа-підприємець.

У прокуратурі повідомили, що на комунальному підприємстві уклали договір субпідряду на прибирання та очищення шахти для облаштування укриття, щоб «надати своїм діям вигляду законності». До роботи залучили найманих працівників, яких добирав та координував ФОП, а товариство забезпечувало техніку, вивезення та продаж вапняку.

За попередніми підрахунками, сума збитків від незаконного видобутку – понад 5 мільйонів гривень. Спецтехніку, яку використовували для видобутку арештували.

Трьом підозрюваним загрожує обмеженням або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Нагадаємо, що у Вінниці двоє підприємців, діючи за попередньою змовою, уклали договір на виконання робіт із монтажу поліетиленового пожежного резервуара для одного з навчальних закладів. Зловмисники отримали 590 тис. грн, проте зобов’язань не виконали. 

Також поліція Києва притягнула до відповідальності «блогерів», які напідпитку у прямому ефірі хизувались наявністю незареєстрованої зброї

До слова «Главком» розповів, чим «прославився» Сергій Олійник на прізвисько Умка – злодій у законі, який дружить з силовиками та суддями.

Теги: Чернівецька область корупція Буковина

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