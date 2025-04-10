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Не лише Насіров. До ЗСУ захотіли мобілізуватися 48 фігурантів справ про корупцію

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Не лише Насіров. До ЗСУ захотіли мобілізуватися 48 фігурантів справ про корупцію
Мобілізація одного з обвинувачених загрожує затягуванням справи, у підсумку він може уникнути відповідальності
фото з відкритих джерел

САП: Мобілізація обвинувачених стала одним з актуальних та популярних методів уникнення кримінальної відповідальності

Після направлення до суду обвинувальних актів 48 фігурантів у справах САП та НАБУ вирішили добровільно мобілізуватися до лав ЗСУ. Як передає «Главком», про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Правоохоронці вважають, що мобілізація обвинувачених стала одним з «актуальних та популярних методів» уникнення кримінальної відповідальності. Оскільки розгляд справ після цього зупиняється, а строки притягнення до відповідальності спливають, що збільшує ймовірність уникнення покарання, пояснюють у САП.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що ексголова ДФС Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка.

Адвокат захисту подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини.

Згодом стало відомо, що відповідно до розпорядження головнокомандувача ЗСУ, проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова в ході судового процесу.

Мобілізацію ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова, підозрюваного в корупції, було скасовано. Раніше Верховний суд постановив: процедура призову військовозобов’язаного під час мобілізації є незворотною, а особу звільнити зі служби неможливо.

Як повідомлялося, 2 березня 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд грн. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин. Потім його адвокат повідомив про госпіталізацію Насірова з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в «Феофанії».

У жовтні 2022 року ВАКС заарештував Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн грн. У травні 2023 року, перед скеруванням справи до суду, слідча суддя Лариса Задорожна спробувала зменшити заставу одразу із 532 млн до 107 млн грн, однак апеляція це рішення згодом скасувала. Між цими рішеннями розмір застави зменшили до 261 млн грн.

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Теги: мобілізація розслідування

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