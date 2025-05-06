За ексзаступника голови Офісу президента Смирнова внесено 18 млн грн застави

Андрія Смирнова обвинувачують в легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі

На рахунок Вищого антикорупційного суду надійшло 18 млн грн як застава за Андрія Смирнова

За колишнього заступника керівника Офісу президента України Андрія Смирнова, якого обвинувачують у легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі, внесли 18 млн грн застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Олега Новікова.

«На рахунок Вищого антикорупційного суду надійшло 18 млн грн як застава за колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова. Раніше його взяли під варту з альтернативою такого розміру застави. Він зобов'язаний виконувати низку обов'язків: прибувати за кожною вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду та здати на зберігання закордонні паспорти», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що 5 травня Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову. Йшлося про тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 млн грн.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозри колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову. Його обвинувачують в легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.

Зазначається, що підозрюваний у 2019-2021 роках незаконно набув готівку, яку вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків площею понад 300 кв. м у рекреаційній зоні Одещини. Крім того, детективи бюро встановили, що до експосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму $100 тис. для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі.

Раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову. Він отримав підозру щодо незаконного збагачення. Вже 28 травня 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав Андрію Смирнову запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн. Згодом заставу за посадовця було внесено.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 29 березня 2024 року підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

До слова, згідно з розслідуванням журналістів, брат ексзаступника очільника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а також авто Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл.