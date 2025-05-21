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Прикордонники викрили на корупції голову гарнізонної ВЛК у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Прикордонники викрили на корупції голову гарнізонної ВЛК у Києві
В ході обшуків вилучено медичну документацію військовослужбовців, щодо яких приймалися неправомірні рішення
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Полковника медичної служби, який є головою гарнізонної ВЛК, затримано під час отримання хабаря. 

Прикордонники викрили корупційну діяльність голови гарнізонної військово-лікарської комісії у Києві. Посадовець «робив діагнози» військовозобов'язаним, аби вони були непридатні для військової служби. Про це повідомиляє «Главком» із посиланням на Держприкордонслужбу

Повідомляється, що оперативники внутрішньої та власної безпеки ДПСУ встановили, що посадовець одного з військово-медичних закладів ДПСУ отримував хабарі від військовослужбовців за фіктивні рішення щодо придатності до служби та надання відпусток за станом здоров'я. 

Під час обшуку було вилучено грошові кошти
Під час обшуку було вилучено грошові кошти
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Так, співробітники внутрішньої безпеки ДПСУ та Державного бюро розслідувань затримали полковника медичної служби, який є головою гарнізонної ВЛК, під час отримання хабаря. 

В ході обшуків вилучено медичну документацію військовослужбовців, щодо яких приймалися неправомірні рішення
В ході обшуків вилучено медичну документацію військовослужбовців, щодо яких приймалися неправомірні рішення
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Під час обшуків у нього вилучили медичну документацію військовослужбовців, щодо яких ухвалювались неправомірні рішення. Офіцеру вже повідомили про підозру і зараз ще тривають слідчі дії. 

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який організував незаконний бізнес з «вирішення» питань щодо звільнення з військової служби та нелегального виїзду за кордон за значні суми грошей. Незважаючи на попереднє затримання за аналогічні оборудки, зловмисник продовжив свою кримінальну діяльність, вдаючись до конспірації. «Підприємець» вибудував розгалужену схему протиправних послуг, охоплюючи як цивільних осіб, так і військовослужбовців. Раніше вже фігурант затримувався правоохоронцями за аналогічні оборудки і відносно нього розглядається справа в суді. Тож не дивлячись на це, він вирішив продовжити займатися кримінальною діяльністю.

Раніше про підозру було повідомлено начальнику одного з відділів правоохоронного органу Київщини, який  за $15 тис. організував незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон. Посадовець «працював» у змові зі спільниками. Він гарантував мешканцю Києва виїзд до Польщі через Волинську область. Клієнта на автомобілі довезли до одного з готелів поблизу кордону, а звідти – на мотоциклах через ліси до місця перетину поза офіційними пунктами пропуску. Проте польські правоохоронці затримали втікача та повернули до України, де була оперативно встановлена особа організатора. 

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Теги: Держприкордонслужба Київ корупція в Україні мобілізація ухилянти

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