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Насіров, який намагався мобілізуватися під час суду, розповів, коли піде у військо

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Насіров, який намагався мобілізуватися під час суду, розповів, коли піде у військо
Правоохоронці обвинувачують ексголову Держфіскальної служби в отриманні хабаря на сотні мільйонів гривень
фото: Facebook/Леся Виговська

За словами фігуранта корупційної справи, він досі є мобілізованим

Ексголова Держфіскальної служби Роман Насіров, який вийшов під заставу у корупційній справі, заявив, що очікує на ухвалення рішення територіального центру комплектування та військової частини, аби розпочати виконувати обовʼязки військовослужбовця. Про це повідомляє «Главком»  з посиланням на журналістку Лесю Виговську.

Журналістка помітила Насірова, коли він гуляв поблизу столичного ТРЦ «Магелан». За словами ексголови Держфіскальної служби, він вже мобілізований.

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Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що ексголова Держфіскальної служби Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка. Адвокат захисту подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини.

У 2026 році спливає строк давності щодо справи Насірова. Це в перспективі може стати підставою для звільнення його та інших фігурантів від кримінальної відповідальності, оскільки розслідування провадження продовжиться аж після демобілізації фігуранта.

Згодом стало відомо, що проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова в ході судового процесу.

Через певний час мобілізацію ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова таки було скасовано. Раніше Верховний суд постановив: процедура призову військовозобов’язаного під час мобілізації є незворотною, а особу звільнити зі служби неможливо.

До слова, у травні за ексголову Держфіскальної служби було внесено заставу у 40 млн грн, він вийшов з-під варти.

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Теги: Роман Насіров мобілізація корупція

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