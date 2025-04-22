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Суд залишив підозрюваного у корупції головного психіатра ЗСУ Друзя у СІЗО

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Суд залишив підозрюваного у корупції головного психіатра ЗСУ Друзя у СІЗО
У Друзя є можливість внести заставу у 49 млн гривень
архівне фото: Суспільне

За даними слідства, Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю до 15 червня. Рішення було ухвалено під час судового засідання 17 квітня, повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Також у Друзя є можливість внести заставу у 49 млн гривень.

17 березня суд залишив Друзя у СІЗО до 21 квітня. Його підозрюють у корупції. За даними слідства, родина головного психіатра українського війська після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році набула необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала головного психіатра Збройних сил. За даними слідства, Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн. При цьому посадовець не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Навесні 2017 року тоді ще начальника Клініки психіатрії військового госпіталю та головного психіатра Міноборони спіймали на хабарі. За даними столичної прокуратури, щоб допомогти ухилитися від служби, він вимагав 52 тис. грн. Однак справа головного психіатра Міноборони нікуди не пішла. Через кілька місяців її було закрито через «відсутність складу злочину».

Вже восени того ж року полковник потрапив до чергового скандалу. На засіданні комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Друзь заявив, що більшості учасників бойових дій після демобілізації необхідна психіатрична допомога, а самі військові начебто можуть бути потенційно небезпечними для суспільства.

Згодом тодішній міністр оборони Степан Полторак відсторонив Друзя з посади. Примітно, що відсторонений полковник, попри рішення міністра оборони, продовжив виконувати обов'язки начальника Клініки психіатрії та далі ходив на роботу.

Згідно з декларацією посадовця за 2016 рік, дружина та дочка Друзя мали громадянство Російської Федерації.

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Теги: ЗСУ корупція в Україні

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