Перевірки декларацій. У директорів двох комунальних підприємств Харкова знайдено недостовірні дані

У декларація не було відомств про нерухомість, транспортні засоби, а також сонячні панелі

Повні перевірки було проведено у директорів двох комунальних підприємств Харкова

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повні перевірки декларацій директорів двох комунальних підприємств Харкова – «Харківські теплові мережі» та «Харківзеленбуд». Під час перевірок було виявлено недостовірні відомості на понад 14 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК, повідомляє «Главком».

НАЗК встановило, що директор «Харківзеленбуду» Олександр Суховєй у деклараціях за 2022 та 2023 роки приховав декілька об'єктів нерухомості:

садовий будинок площею 89,9 кв.м, а також дві земельні ділянки, на яких він розташований;

об’єкт нерухомості за кордоном, який використовувався дружиною і дітьми для фактичного проживання.

«Крім того, декларант не відобразив відомості про автівки, які перебували у нього та дружини в користуванні, а також дохід дружини від продажу автомобіля. Не підтвердив власну фінансову можливість шляхом законних джерел доходів заощадити в готівці на кінець 2022 року 930 тис. грн, а на кінець 2023 року – 3,7 млн грн. Загальна сума недостовірних відомостей складає понад 4 млн грн у декларації за 2022 рік і понад 8,8 млн грн у декларації за 2023 рік», – сказано у повідомленні НАЗК.

Гендиректор КП «Харківські теплові мережі» Василь Скопенко у декларації за 2021 рік не зазначив цінне рухоме майно – сонячні електростанції, які належать йому та дружині, від яких вони отримували доходи.

«Посадовець зазначив недостовірні відомості про розмір отриманого ним доходу від оренди нерухомого майна та про вартість автомобіля «Mercedes-Benz V 250», 2016 р.в., який належить дружині. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації складає понад 1,44 млн грн», – зазначило НАЗК.

Також у Національному агентстві з питань запобігання корупції додали, що у діях посадовців встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366-2 ККУ «Декларування недостовірної інформації». Головне управління Національної поліції України в Харкові розпочало кримінальні провадження за виявленими НАЗК фактами.

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