Топ-менеджери Запоріжжяобленерго завдали 730 млн грн збитків державному підприємству

Обом керівникам повідомлено про підозру. Наразі вони переховуються за кордоном

Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України разом з СБУ викрили колишніх гендиректора та комерційного директора Запоріжжяобленерго, через яких державне підприємство недоотримало 730 млн грн. Обом керівникам повідомлено про підозру. Наразі вони переховуються закордоном. Про це повідомляє пресслужба БЕБ, повідомляє «Главком».

Слідство встановило, що товариство отримало ліцензію на провадження діяльності з розподілу електричної енергії на території Запорізької області та мало укласти договори за новими умовами зі споживачами.

Але в одному з укладених договорів було невірно визначено клас напруги, а тому споживача розраховували за тарифом, ціна якого занижена у дев'ять разів.

«Таким чином підозрювані порушили Правила роздрібного ринку електричної енергії та інші положення постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України», – повідомляє БЕБ.

Детективи також встановили, що держслужбовці вже протягом тривалого часу неналежно виконували свої обов'язки. Зокрема за пʼять років державне обленерго недоотримало понад 730 млн грн доходів.

Крім того, під час досудового розслідування, виявлено факт незаконного збирання та зберігання конфіденційної інформації про колишнього комерційного директора товариства. Для цих дій колишній генеральний директор залучив підлеглого, який проник до кабінету службовця та зробив фотознімки його записника.

фото: Бюро економічної безпеки України

Детективи БЕБ повідомили про підозру ексгендиректору товариства за «неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки» та «за незаконне збирання та зберігання конфіденційної інформації про особу, за попередньою змовою групою осіб».

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