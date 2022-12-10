СБУ викрила диякона Московської церкви, який агітував за приєднання Запоріжжя до РФ

Диякон у соцмережах заперечував існування українського народу, його мови і культури

Служба безпеки України викрила ще одного ворожого поплічника в результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України. Зловмисником виявився диякон однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ (МП), який публічно схвалював проведення незаконного референдуму щодо приєднання регіону до складу РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Зазначається, що для цього зловмисник активував профіль у забороненій соцмережі «Вконтакте» і від свого імені «репостив» заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового плебісциту. Коментуючи російські публікації, він агітував людей прийти на «виборчі дільниці» і «проголосувати» на користь країни-агресора. Крім цього, у своїх дописах він заперечував існування українського народу, його мови і культури.

«Також клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Матеріали для деструктивного контенту брав з пропагандистських пабліків російської соцмережі, у тому числі «русская весна», – йдеться в повідомленні.

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Ініційована СБУ незалежна експертиза опублікованих матеріалів підтвердила підривну діяльність фігуранта. Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами злочинів.

Наразі клірику повідомлено про підозру за:

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинних дій проти державної безпеки України.

Раніше повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру ректору семінарії Московської церкви.

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Нагадаємо, що законопроєкт про заборону Московської церкви в Україні готовий до голосування.