Наказав стріляти по цивільних авто: СБУ ідентифікувала ватажка окупантів

Загарбник командував однією з батальйонно-тактичних груп, яка вела активні бойові дії на східному напрямку

Служба безпеки України встановила особу російського загарбника, який на початку повномасштабного вторгнення віддав наказ стріляти по українцях, які намагалися виїхати з Харківщини. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Воєнним злочинцем виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу РФ підполковник Євгєній Зеленов», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 24 лютого загарбник командував однією з російських батальйонно-тактичних груп, яка вела активні бойові дії з підрозділами Сил оборони на східному напрямку.

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Слідство встановило, що його окупаційне угруповання наблизилось до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокувало в’їзд до обласного центру. При цьому місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух і чинили супротив окупантам. За це командир рашистів наказав підлеглим відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні громадяни. У результаті злочину одна людина загинула, щонайменше двоє отримали важкі поранення.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів.