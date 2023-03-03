Називав росіян визволителями: житель Франківська отримав вирок

Чоловік поширював у мережі проросійські меседжі

Жителя Івано-Франківська засуджено до п'яти років в’язниці за підтримку агресії Росії проти України. Про це повідомила пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури.

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Прокурори зібрали докази того, що 63-річний уродженець Казахстану, який тривалий час проживає в Івано-Франківську, від початку повномасштабного вторгнення Росії поширював у соцмережі антиукраїнські дописи та підтримував окупантів.

Колаборант публічно звеличував владу Росії, війська загарбників називав визволителями, а захоплені міста – звільненими від нацизму.

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У суді чоловік свою провину не визнав. Обвинуваченого засуджено до п’яти років в’язниці за виправдовування агресії РФ (ч. 3 ст. 436-2 Кримінального Кодексу України).

Нагадаємо, що у Вищому антикорупційному суді розглянули справу щодо працевлаштування до комунального підприємства «Інститут розвитку міста» двох жінок, які фактично виконували роботу домогосподарок за місцем проживання голови Полтавської міської ради Олександра Мамая. Посадовця визнали винним у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Він розтратив понад пів мільйона гривень з держбюджету.

До слова, жителька Києва здавала російським спецслужбам місця дислокації українських військових, за що отримала вісім років позбавлення волі.