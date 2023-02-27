Здавала росіянам місця дислокації ЗСУ: киянка отримала вирок
Мешканку столиці засуджено до 8 років позбавлення волі
Жителька Києва здавала російським спецслужбам місця дислокації українських військових. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.
Прокурори в суді довели, що жінка здійснювала фото- та відеозйомку об’єктів, на яких розміщувалися підрозділи Збройних сил України на території Києва та Київської області.
Ці дані разом із координатами об’єктів вона передавала через месенджер співробітнику Федеральної служби безпеки РФ.
Отриману інформацію ворог використовував для координації дій російських військових щодо корегування нанесення ними ракетних та авіаційних ударів по цих об’єктах.
Суд визнав жінку винною в несанкціонованому поширенні інформації щодо розташування об’єктів ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Її засуджено до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що на Одещині поліція оштрафувала власника кафе за генератор.
До слова, Служба безпеки України викрила ворожого поплічника у Київській області. Ним виявився староста селища Озера Гостомельської громади, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.
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