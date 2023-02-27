Здавала росіянам місця дислокації ЗСУ: киянка отримала вирок

Жінка робила фото та відео об'єктів, на яких перебували українські захисники

Мешканку столиці засуджено до 8 років позбавлення волі

Жителька Києва здавала російським спецслужбам місця дислокації українських військових. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

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Прокурори в суді довели, що жінка здійснювала фото- та відеозйомку об’єктів, на яких розміщувалися підрозділи Збройних сил України на території Києва та Київської області.

Ці дані разом із координатами об’єктів вона передавала через месенджер співробітнику Федеральної служби безпеки РФ.

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Отриману інформацію ворог використовував для координації дій російських військових щодо корегування нанесення ними ракетних та авіаційних ударів по цих об’єктах.

Суд визнав жінку винною в несанкціонованому поширенні інформації щодо розташування об’єктів ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Її засуджено до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Одещині поліція оштрафувала власника кафе за генератор.

До слова, Служба безпеки України викрила ворожого поплічника у Київській області. Ним виявився староста селища Озера Гостомельської громади, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.