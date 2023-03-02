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Справа домогосподарок: суд виніс вирок меру Полтави Мамаю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Справа домогосподарок: суд виніс вирок меру Полтави Мамаю
Вирок у цій справі завершує кар'єру Олександра Мамая як багаторічного очільника Полтави
ЗМІСТ

Мамйа розтратив понад пів мільйона гривень з держбюджету на домогосподарок

У Вищому антикорупційному суді розглянули справу щодо працевлаштування до комунального підприємства «Інститут розвитку міста» двох жінок, які фактично виконували роботу домогосподарок за місцем проживання Олександра Мамая. Про це передають місцеві ЗМІ.

Голову Полтавської міської ради визнали винним у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Він розтратив понад пів мільйона гривень з держбюджету.

Мамаю призначили п’ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційних, розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на один рік. Але від ув'язнення звільнили, встановивши іспитовий строк на один рік.

Вирок буде дійсним по завершенню термінів для можливості апеляції. Навряд його оскаржуватиме сторона обвинувачення чи захисту, адже цьому передувала угода про визнання винуватості.

Зазначається, що Олександр Мамай уже повернув до бюджету витрачені гроші на прибиральниць й перерахує на Збройні сили України 2 млн грн. Під час засідання голова громади зізнався, що прибиральниць влаштували саме за його вказівкою, але не зміг пояснити навіщо він це зробив:

«Що спонукало мене до цієї дії, я досі не можу дати собі відповідь. Юридично ми всі перебуваємо у судовому засіданні, а морально винен у всьому тільки я», – сказав він.

Екскерівниця «Інституту розвитку міста» Тетяна Татаріна вперше публічно підтвердила, що двоє її працівниць дійсно прибирали маєток Олександра Мамая, а не виконували роботу, яку мали. У всьому так само зізналися й дві працевлаштовані колись прибиральниці.

Вирок у цій справі завершує кар'єру Олександра Мамая як багаторічного очільника Полтави.

Нагадаємо, що Олександр Мамай також є обвинуваченим у справі щодо розголошення інформації про ЗСУ. Йому досі не можуть обрати запобіжний захід.

Теги: суд Олександр Мамай Полтавщина

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