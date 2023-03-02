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Вирок Трухіну й взяття під варту Лозинського: список гучних справ за останній місяць

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вирок Трухіну й взяття під варту Лозинського: список гучних справ за останній місяць
Чимало посадовців сіли за ґрати через хабарі
фото з відкритих джерел

В Україні продовжують боротися з корупцією

У лютому антикорупційні органи НАБУ/САП/ВАКС продовжили набирати обертів. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін опублікував найбільш резонансні та важливі події останнього місяця.

Головне за лютий від НАБУ/САП/ВАКС

Десять років ув’язнення отримав фігурант справи про хабар «ліснику Януковича» Сергій Олексієнко (за пособництва якого ексочільник держагенства лісових ресурсів часів Януковича Віктор Сівець та його дружина Марина Журавльова отримали хабарів на €10,9 млн).

Дев'ять років із конфіскацією половини майна отримали ексголова Гвоздівської сільради на Київщині та ексдепутат тієї ж сільради. Павла Зубова та Олександра Шаламая визнали винними у висловленні прохання отримати €300 тис. та одержанні $10 тис.

Уже екснардеп Олександр Трухін отримав вирок за пропозицію хабаря поліцейському. Він отримав судимість, сплатить штраф і має перерахувати 6 млн грн на ЗСУ.

Колишній заступник міністра розвитку громад Лозинський відправився під варту із заставою у 50 млн грн. Напередодні чоловіка викрили на хабарі у розмірі $400 тис

Ексгендиректора ДП «Сетам» Вишньова взяли під варту із заставою у понад 13 млн грн. Його підозрюють у реалізації корупційної схеми з розтрати арештованого майна (понад 485 млн грн).

Апеляція ВАКС залишила ексглаву НБУ Кирила Шевченка під заочною вартою.

Екснардеп Микитась до 7 квітня залишається в СІЗО. Він намагався підкупити міського голову Дніпра Бориса Філатова за €22 млн.

Детективи завершили розслідування щодо ексголови ДФС Насірова у справі про 722 млн грн хабаря.

До суду відправили справу про €311 тис. хабаря ексдепутату Мартиненку.

САП направили в суд справу про недекларування майна депутатом від ЄС Герасимовим. Йдеться про двоповерхове житло дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія) вартістю €190 тис. євро (станом на 2013 рік), а також $1,6 тис. на рахунках в українських банках.

Депутатка від ОПЗЖ Королевська отримала підозру в недекларуванні на 4,3 млн грн. Слідство встановило, що народна обраниця не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області та «забула» про майно у Російській Федерації: житловий будинок площею 120,1 кв. м та земельну ділянку площею 1,13 га. 

Викрили двох адвокатів на спробі підкупу за $300 тис. посадовців Офісу Генпрокурора. Вони пропонували за грошову винагороду закрити провадження, що стосувалось збуту під виглядом лікарських препаратів речовин, які не мають лікувальних властивостей та не зареєстровані на території України. 

Одразу десять нових підозр отримали фігуранти справи Укргазбанку. За версією слідства, працівники банку саме з цими особами, які нібито бувши «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів, забезпечили укладення договорів для отримання від банку «винагороди». Керівництво установи, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використали її для розкрадання понад 206 млн грн).

Сім осіб отримали підозри у справі заволодіння будівлями Нацкінематеки. Йдеться про 14 будівель та споруд на околиці Києва. Орієнтовна вартість майна – майже 42 млн грн.

ВАКС конфіскував українські активи російських мільярдерів Шелкова та Дерипаски.

Шабунів додав, що економічний ефект від роботи НАБУ/САП у другій половині 2022 року склав майже 1,9 млрд грн.

Також Верховний суд залишив без змін тюремний вирок ВАКС у справі «Повітряного експресу». Як відомо, раніше двох обвинувачених засудили до в'язниці, йдеться про колишнього директора ДП «Повітряний експрес» Геннадія Дяченка та керівника ТОВ «Сапфір Фінанс» Івана Радика. 

Нагадаємо, у справі проєкту «Повітряний експрес» засудили двох фігурантів за заволодіння та розтрату у 2014 році 116 млн грн коштів державного підприємства. Ці гроші були отримані Україною за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного пасажирського сполучення між аеропортом «Бориспіль» та Києвом.

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Теги: хабар Віталій Шабунін Антикорупційний суд вирок корупція

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