Німеччина екстрадувала житомирянку, яка сприяла незаконному в'їзду 10 громадян Ірану до України

Жінці загрожує до дев'яти років в'язниці

Німеччина передала Україні жительку Житомирщини, яка отримала підозру у незаконному в'їзді десятьом громадянам Ірану до України, після чого виїхала за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Зазначається, що фігурантка здійснювала свою діяльність у складі організованої групи впродовж 2019-2020 років. Для цього вона заснувала товариство, від імені якого організовувала виготовлення фіктивних документів про працевлаштування іноземців. Ці документи подавалися до консульських установ і використовувалися як підстави для в’їзду громадян Ісламської Республіки Іран на територію України.

У 2021 році слідчі, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, повідомили фігурантці про підозру. Наприкінці того ж року вона зникла з поля зору правоохоронців, а згодом з’ясувалося, що підозрювана виїхала за кордон.

У вересні 2022 року суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого інформацію про розшук підозрюваної було опубліковано в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.

Завдяки ініціативі української сторони, німецькі колеги затримали розшукувану на території своєї країни.

Днями, в рамках міжнародно-правового співробітництва, за сприяння Офісу Генерального прокурора, підозрювану екстрадували до України. Суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Слідчі інкримінують жінці незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України) та службове підроблення (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

За скоєне жінці загрожує до дев'яти років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше із Німеччини екстрадовано експосадовицю Держгеокадастру в Київській області, підозрюваної у справі щодо заволодіння землею, а саме майже 920 га в м. Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» поблизу Києва, загальною вартістю понад 1,8 млрд грн.

Екстрадиція відбувалась у співпраці з компетентними органами ФРН та Польщі. Зазначена підозрювана перебувала в міжнародному розшуку з 5 березня 2024 року. У березні 2025 року її затримали на території Німеччини.