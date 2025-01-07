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Україна екстрадувала до Туреччини засудженого за сексуальні домагання до неповнолітніх

Ірина Бура
glavcom.ua
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Україна екстрадувала до Туреччини засудженого за сексуальні домагання до неповнолітніх
У Туреччині чоловіка було засуджено до 6 років і 8 місяців позбавлення волі за сексуальні домагання до неповнолітніх
фото з відкритих джерел

Іноземець переховувався від відбування покарання на території Київщини

До Туреччини екстрадували чоловіка, який був там засуджений за сексуальні домагання до неповнолітніх і перебував у міжнародному розшуку, переховуючись в Україні. Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

«Наразі засудженого фактично передано компетентним органам Турецької Республіки для відбування покарання», – заявили в відомстві.

Зазначається, що раніше у Туреччині цього чоловіка було засуджено до 6 років і 8 місяців позбавлення волі за сексуальні домагання до неповнолітніх.

Однак іноземець переховувався від відбування покарання в Україні на території Київщини.

«У рамках міжнародної співпраці українські правоохоронці встановили його місцезнаходження та затримали. За клопотанням прокурорів Київської обласної прокуратури чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту», – поінформували правоохоронці.

Нагадаємо, в Україну з Болгарії екстрадували фігурантку справи про розкрадання грошей «Укрзалізниці» під час закупівлі силових трансформаторів впродовж 2022–2024 років.

До слова, австрійський суд ухвалив рішення, згідно з яким український бізнесмен Дмитро Фірташ не може бути екстрадований до Сполучених Штатів у межах тривалого судового процесу, пов’язаного зі звинуваченнями у корупції.

Окрім того, з Болгарії в Україну екстрадували керівника злочинного угруповання, яке займалося переправленням ухилянтів за кордон

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Теги: розшук прокурор кордон бізнесмен Туреччина Україна екстрадиція діти суд Київщина Офіс Генерального прокурора Дмитро Фірташ

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