Україна екстрадувала до Туреччини засудженого за сексуальні домагання до неповнолітніх
Іноземець переховувався від відбування покарання на території Київщини
До Туреччини екстрадували чоловіка, який був там засуджений за сексуальні домагання до неповнолітніх і перебував у міжнародному розшуку, переховуючись в Україні. Про це повідомив Офіс генпрокурора України.
«Наразі засудженого фактично передано компетентним органам Турецької Республіки для відбування покарання», – заявили в відомстві.
Зазначається, що раніше у Туреччині цього чоловіка було засуджено до 6 років і 8 місяців позбавлення волі за сексуальні домагання до неповнолітніх.
Однак іноземець переховувався від відбування покарання в Україні на території Київщини.
«У рамках міжнародної співпраці українські правоохоронці встановили його місцезнаходження та затримали. За клопотанням прокурорів Київської обласної прокуратури чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту», – поінформували правоохоронці.
Нагадаємо, в Україну з Болгарії екстрадували фігурантку справи про розкрадання грошей «Укрзалізниці» під час закупівлі силових трансформаторів впродовж 2022–2024 років.
До слова, австрійський суд ухвалив рішення, згідно з яким український бізнесмен Дмитро Фірташ не може бути екстрадований до Сполучених Штатів у межах тривалого судового процесу, пов’язаного зі звинуваченнями у корупції.
Окрім того, з Болгарії в Україну екстрадували керівника злочинного угруповання, яке займалося переправленням ухилянтів за кордон.
Коментарі — 0