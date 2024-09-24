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У Британії відбудеться слухання у справі екстрадиції нардепа Дмитрука – The Independent

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Британії відбудеться слухання у справі екстрадиції нардепа Дмитрука – The Independent
Дмитрук у Вестмінстерському магістратському суді переконуватиме, що він «є жертвою політичних репресій»
фото з відкритих джерел

За словами Дмитрука, уряд Великої Британії забезпечив йому притулок відтоді, як він втік у серпні з України

Народний депутат Артем Дмитрук, який переховується в Лондоні, має з'явитися в суді, щоб оскаржити запит на екстрадицію, поданий урядом Зеленського. Про це повідомляє The Independent.

Дмитрук розповів The Independent, що нібито був змушений втекти з України через свою позицію до заборони Московської церкви в Україні.

«Запит на екстрадицію ґрунтується на звинуваченнях у хуліганстві після інциденту, в якому він брав участь у 2020 році, коли намагався прорватися на політичну зустріч. Депутат втік до Великої Британії у драматичному стилі: взявши таксі до молдовського кордону, потрапив у країну через ліси, а потім вилетів до Італії, а потім до Лондона, де у нього є родина», – пише видання.

Як зазначає The Independent, Дмитрук у Вестмінстерському магістратському суді стверджуватиме, що він «є жертвою політичних репресій з боку уряду Зеленського». Дмитрук розповів The Independent, що уряд Великої Британії забезпечив йому безпеку відтоді, як він втік у серпні.

Напередодні слухання нардеп сказав: «Зараз відбувається політичне переслідування проти мене і моєї сім'ї, проти мене самого за мої політичні погляди і мою підтримку УПЦ МП».

У коментарі виданню Дмитрук заявив, що у нього «немає ніяких особистих проблем із Зеленським».

Раніше в мережі з'явилася інформація, що Британія нібито арештувала нардепа Дмитрука за запитом України. Також поширювалася інформація, нібито зараз триває суд у справі екстрадиції Дмитрука.

Нагадаємо працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука. За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Зокрема, Офіс генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа. Крім того, правоохоронці встановили людей, які допомогли народному депутату Артему Дмитруку виїхати з території України, їм повідомили про підозру. 

До слова, депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. У Молдові Дмитрука сприйняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.

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Теги: суд депутат Велика Британія Артем Дмитрук

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