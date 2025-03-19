В Україну був екстрадований забудовник – фігурант понад сотні афер

Забудовника-афериста було викрито у Іспанії та екстрадовано в Україну

Фігурант довго переховувався від правосуддя за кордоном

Забудовник, що ошукав інвесторів десятків київських новобудов та втік за кордон, тепер екстрадований в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Раніше правоохоронці двічі затримували цього забудовника, і двічі йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Він сплатив ці застави і виїхав з України. У повідомленні Нацполіції прізвище забудовника не вказується, проте йдеться, вочевидь, про Анатолія Войцеховського.

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

Фігурант був оголошений в міжнародний розшук. Його було викрито у Іспанії та екстрадовано в Україну. За інформацією правоохоронців, наразі чоловік перебуває в СІЗО, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 млн грн.

Забудовникові загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фірми, повʼязані з Войцеховським, незаконно будували об’єкти на самовільно зайнятих ділянках без повного пакету дозвільної документації за цінами на 30-40% нижче ринкових. Значну кількість будівель так і не добудували, в експлуатацію ввели лише декілька.

Ошукані інвестори досі не можуть зареєструвати право власності на ці квартири та підключитись за постійною схемою до комунальних мереж. Слідчі поліції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Києві розслідували понад сотню епізодів злочинів, пов’язаних з подібними аферами.

«Главком» повідомляв, що 21 травня 2020 року слідство направило Анатолію Войцеховському повідомлення про підозру у привласненні, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах і службовому підробленні.

25 травня 2020-го він був оголошений в розшук, а 28 вересня того самого року – у міжнародний розшук. Проте на той час Войцеховський вже виїхав до Польщі і до України вже не повертався.

У листопаді 2020 року суд заочно заарештував Анатолія Войцеховського.