Німецький суд ухвалив екстрадицію українця, який не хотів повертатися через мобілізацію

Правоохоронні органи України звернулися з запитом про екстрадицію чоловіка, який, за їхньою інформацією, втік з України до Німеччини

Німецький суд вирішив, що відмова від військової служби через переконання – це не перешкода для екстрадиції

Федеральний верховний суд Німеччини дозволив екстрадицію громадянина України. Він не хотів повертатися, аргументуючи це тим, що в Україні його мобілізують. Про це повідомляє MDR.

Правоохоронні органи України звернулися з запитом про екстрадицію чоловіка, який, за їхньою інформацією, втік з України до Німеччини. Чоловіка звинуватили в тому, що під час забору крові в лікарні він погрожував поліцейському і напав на нього.

Коли в Німеччині його взяли під варту, він відмовлявся повертатися в Україну. Казав, що «з власних міркувань не хотів вбивати людей», маючи на увазі небажання йти на військову службу.

Однак німецький суд вирішив, що відмова від військової служби через переконання – це не перешкода для екстрадиції, якщо держава, куди його повертають, перебуває у стані війни.

Нагадаємо, в Україні на тлі планів посилити мобілізацію обговорюється питання повернення військовозобов'язаних чоловіків до країни. Раніше міністр оборони Рустем Умєров «запрошував» українських чоловіків, які виїхали за кордон, прийти до призовних пунктів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні – воювати чи працювати та сплачувати податки. Також глава держави заявив, що чоловіки призовного віку, які незаконно виїхали з України, мають повернутися.

Втім, будь-яких способів примусово повернути українців немає, незалежно від того, чи вони законно виїхали чи нелегально. А «екстрадиція ухилянтів», про яку говорили у Раді, нереальна, насамперед через позицію європейських країн – там видавати громадян України не готові. Які країни Європи відреагували відмовою на примусове повернення чоловіків до України проаналізувало видання «Слово і діло».